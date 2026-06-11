काम की बात: सिर्फ 10 घंटे में गुरुग्राम से गुजरात! आखिरी चरण में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का काम
गुरुग्राम से गुजरात का सफर जल्द पहले के मुकाबले काफी बेहतरीन होने वाला है। अभी 24 घंटे से ज्यादा का समय लगता है लेकिन आने वाले दिनों में सिर्फ 10 से 12 घंटे में ही सफर पूरा हो जाएगा। यानी आप सुबह गुरुग्राम से निकलते हैं तो शाम तक गुजरात पहुंच जाएंगे।
गुरुग्राम से वडोदरा जाने में लगने वाले समय में आने वाले दिनों में सिर्फ 10 घंटे ही लगेंगे। गुरुग्राम से वडोदरा जाने में अभी 20 से 22 घंटे लगते हैं यानी आने वाले दिनों में यह समय आधा हो जाएगा। देश का की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 1386 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है।
प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा कोटा के पास 4.9 किलोमीटर की लंबी सुरंग है जो कि बनकर तैयार है। इसके चालू होते ही गुरुग्राम से वडोदरा का सफर आसान हो जाएगा। कोटा से पहले और कोटा के बाद वडोदरा तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
देश की पहली आठ लेन वाली सड़क सुरंग
आपको बता दें कि ये देश की पहली आठ लेन वाली सड़क सुरंग भी है जो कि पर्यावरण के लिहाज से बेहद संवेदनशील 'मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व' के नीचे से गुजरती है। यानी इस हिस्से पर जानवरों को कोई परेशानी नहीं होगी और वे आसानी से निकल जाएंगे। खास बात ये भी है कि सुरंग के चालू होने जाने के बाद कोटा के पास घुमावदार रास्तों से निजात मिलेगी जो कि सीधे सफर करने में एक बड़ी बाधा बना हुआ था।
गुरुग्राम में सोहना के पास शुरू होता है
आपको बता दें कि यह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे गुरुग्राम में सोहना के पास शुरू होता है और 6 राज्यों से गुजरता है। एक्सप्रेसवे मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक जाएगा। एक्सप्रेसवे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के पिछड़े और जनजातीय जिलों से गुजरता है।
एक्सप्रेवे का किस राज्य में कितना हिस्सा?
हरियाणा में इस एक्सप्रेसवे का कुल 129 किलोमीटर हिस्सा है जबकि राजस्थान के अलवर, दौसा और कोटा में कुल 373 किलोमीटर हिस्सा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंदसौर और रतलाम में 244 किलोमीटर, गुजरात के वडोदरा, भरूच और सूरत में 426 किलोमीटर का बड़ा हिस्सा जबकि महाराष्ट्र के मुंबई में आखिरी हिस्सा। इसके अलावा एक हिस्सा दिल्ली में भी है यानी इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1,386 किलोमीटर है।
ज्यादात्तर हिस्से चालू हो चुके हैं या फिर पूरे होने वाले
द ट्रिब्यून के मुताबिक, एक्सप्रेसवे का गुरुग्राम-दौसा हिस्से को पहले ही ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। दौसा और वडोदरा के बीच ज्यादात्तर हिस्से चालू हो चुके हैं या फिर पूरे होने वाले हैं। अप्रैल 2026 में गुजरात में गोधरा-वडोदरा हिस्से को ट्रायल के खोला गया था। वहीं वडोदरा-मुंबई के बीच बचे हुए हिस्से पर काम फाइनल स्टेज में है और इसके अलग-अलग फेज में खुलने की उम्मीद है। इसके पूरी तरह से खुलने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच सफर अधिकतम 12 घंटे में ही पूरा होने की उम्मीद है इससे यात्रियों और आने-जाने वालों को काफी राहत मिलेगी। जिसमें अभी 24 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे पर अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रतिघंटा है।
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