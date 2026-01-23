गुरुग्राम को जाम से मिलेगी राहत, दादी सती चौक पर बनेगा अंडरपास और 6 लेन फ्लाईओवर

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsगुड़गांवGurugram to get relief from traffic jams underpass and six lane flyover to be built at Dadi Sati Chowk
संक्षेप:

गुरुग्राम के दादी सती चौक पर यातायात को और सुगम बनाने के लिए जीएमडीए ने यहां छह लेन का अंडरपास बनाने की भी योजना बनाई है। ये अंडरपास रामपुरा चौक की ओर से हयातपुर की तरफ बनाया जाएगा।

Jan 23, 2026 12:11 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
गुरुग्राम में जाम से राहत दिलाने के लिए दादी सती चौक (सेक्टर 85-86-89-90 चौराहा) पर फ्लाईओवर के अलावा अंडरपास भी बनाया जाएगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) इस योजना पर काम कर रहा है। जीएमडीए की योजना के अनुसार, फ्लाईओवर के दोनों ओर तीन-तीन लेन होंगी और साथ ही दो लेन की सर्विस रोड का भी निर्माण किया जाएगा। मीटिंग के दौरान अधिकारियों ने बताया कि नया डिजाइन अगले दो से तीन दिनों में तैयार हो जाएगा और प्रोजेक्ट के लिए टेंडर अगले 15 दिनों में जारी कर दिया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा करीब डेढ़ साल पहले द्वारका एक्सप्रेसवे की ओर से आईएमटी मानेसर की तरफ जा रही मुख्य सड़क के बीच स्थित दादी सती चौक पर 6 लेन फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। यानी अब यातायात को और सुगम बनाने के लिए जीएमडीए ने यहां छह लेन का अंडरपास बनाने की भी योजना बनाई है। ये अंडरपास रामपुरा चौक की ओर से हयातपुर की तरफ बनाया जाएगा। फ्लाईओवर निर्माण के लिए बीते साल फरवरी में डीपीआर और टेंडर दस्तावेज तैयार करने के लिए एक सलाहकार कंपनी को काम सौंपा गया था हालांकि अबतक ये ठंडे बस्ते में ही था।

प्रोजेक्ट के लिए टेंडर अगले 15 दिनों में जारी कर दिया जाएगा।

टेंडर जल्द से जल्द जारी हो

यह जानकारी गुरुवार को सेक्टर-44 स्थित जीएमडीएके कार्यालय में शहरी विकास के प्रधान सलाहकार डीएस धेसी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के दौरान दी गई है। मीटिंग के दौरान अधिकारियों ने बताया कि नया डिजाइन अगले दो से तीन दिनों में तैयार हो जाएगा और प्रोजेक्ट के लिए टेंडर अगले 15 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। मीटिंग का हिस्सा रहे जीएमडीए के एक अधिकारी ने बताया कि धेसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि टेंडर जल्द से जल्द जारी किया जाए क्योंकि हरियाणा सरकार फ्लाईओवर के निर्माण की मंजूरी लगभग डेढ़ साल पहले दे चुकी है।

बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा था

आपको बता दें कि राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के इतने समय बाद भी टेंडर इसलिए जारी नहीं हो सके क्योंकि ये प्रोजेक्ट डिजाइन और योजनाओं में बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा था। जीएमडीए के मुताबिक, फ्लाईओवर के दोनों ओर तीन-तीन लेन होंगी और यातायात को और सुगम बनाने के लिए दो लेन की सर्विस रोड का भी निर्माण किया जाएगा। इस पूरे रूट का ट्रैफिक सर्वे भी किया जा चुका है इस दौरान ये पता चला कि द्वारका एक्सप्रेसवे से मानेसर रूट पर प्रतिदिन लगभग 9,700 वाहनों का आवागमन रहता है। अधिकारियों के मुताबिक प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं और जल्द ही भूस्वामियों को मुआवजा दिया जाएगा और जमीन का कब्जा ले लिया जाएगा।

Gurugram News

