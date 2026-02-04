गुरुग्राम: तीन सबसे भीड़भाड़ वाली सड़कों का होगा कायाकल्प, जाम से मिलेगी मुक्ति

संक्षेप: फरवरी 2024 में भी जीएमडीए ने हैमिल्टन कोर्ट और व्यापार केंद्र सड़कों के नवीनीकरण का काम हाथ में लिया था लेकिन वह अधूरा रह गया था जिससे इन सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या और बढ़ गई।

गुरुग्राम के सबसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाले तीन प्रमुख मार्गों का कायाकल्प होने जा रहा है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने इसके लिए लगभग 50 करोड़ रुपये का फंड भी जारी कर दिया है। नए प्रोजेक्ट के तहत एमजी रोड (आईएफएफसीओ चौक से गोल्फ कोर्स रोड की शुरुआत तक), हैमिल्टन कोर्ट रोड और व्यापार केंद्र रोड 31 मार्च 2026 तक 'आदर्श सड़कों' में तब्दील होंगी। वर्तमान में हैमिल्टन और व्यापार केंद्र सड़कें वन-वे जिन्हें टू-वे किया जाएगा।

यह निर्णय जनवरी में जीएमडीए के सीईओ पीसी मीणा की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है। नई सड़कें इस तरह से बनाई जाएंगी जिसमें अनुशासित यातायात, पैदल चलने वालों की सुरक्षा और मौजूदा बुनियादी ढांचे को पहले से ज्यादा बेहतर किया जाएगा।

इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक नई 'आदर्श सड़कों' में लेन की नई मार्किंग, पैदल यात्री संकेतों के साथ जेब्रा क्रॉसिंग, बेहतर ट्रैफिक लाइट व्यवस्था, पूरी तरह ऑपरेशनल सर्विस रोड, अतिक्रमण और अवैध पार्किंग को हटाना, डिजिटल सूचना बोर्ड, रिफ्लेक्टर, स्ट्रीट लाइटिंग में सुधार और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम होंगे। वहीं ट्रैफिक पुलिस की मैन्युअल चैकिंग की जरूरत को खत्म करते हुए सीसीटीवी सर्विलांस के जरिए ई-चालान जारी किए जाएंगे। इन तीनों सड़कों पर अवैध पार्किंग और रेहड़ी-पटरी वालों के अतिक्रमण की लगातार शिकायतें आती रही हैं। ऐसे में नई रोड बनने के बाद इस समस्या से भी निजात मिलने की उम्मीद है।

जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता अमित गोदारा के मुताबिक, 'इन तीनों हिस्सों पर विकास कार्य पहले से ही चल रहे थे। अब हैमिल्टन और व्यापार केंद्र के लिए 20-20 करोड़ रुपये और एमजी रोड के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट फाइनल किया गया है। इन रोड पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए इन्हें सभी सुविधाओं से लैस सुगम 'टू-वे' सड़क बनाने की आवश्यकता है।'