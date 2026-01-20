गुरुग्राम: फोन छीनकर भाग रहे थे चोर, पीछा किया तो ईंटों से कर दिया हमला; मौत
आस-पास मौजूद लोगों ने ओरान को एंबुलेंस से सेक्टर 10 में मौजूद एक सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया।
गुरुग्राम के नाथूपुर इलाके में फोन छीनकर भाग रहे तीन स्नैचर्स ने एक युवक पर ईंटों और पत्थरों से जानलेवा हमला किया। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक का नाम बीरबल ओरान है और उसकी उम्र 28 साल थी। ओरान डीएलएफ फेज-2 क्षेत्र में काम करता था और नाथूपुर में कमरा किराए पर लेकर रह रहा था।
तीन स्नैचर्स ने ओरान का फोन छीन लिया तो वे उनका पीछा करने लगा तो ईंटों और पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक ओरान 14 जनवरी को नाथूपुर में एक शराब की दुकान के बाहर खड़ा था तभी आरोपी उसके पास आए और फोन छीनकर भागने लगे। इसके बाद जब ओरान ने उनका पीछा किया तो उन्होंने कथित तौर पर ईंटों और पत्थरों से हमला कर दिया जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया।
इलाज के दौरान मौत
आस-पास मौजूद लोगों ने ओरान को एंबुलेंस से सेक्टर 10 में मौजूद एक सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि 16 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया था कि वह इस हालत में नहीं की अपना बयान दर्ज करवा सके। ओरान की बहन की शिकायत पर डीएलएफ फेज-3 पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया।
तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया
सिकंदरपुर क्राइम ब्रांच और नत्थूपुर पुलिस चौकी की ज्वाइंट टीम ने नत्थूपुर बिहारी मंडी से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने मोबाइल फोन छीनने और पीड़ित पर हमला करने की बात कबूल की है। आरोपियों की पहचान बिहार के रहने वाले नरेश कुमार (24), राकेश उर्फ राजू कुमार झा (28) और विपिन कुमार (23) के रूप में हुई है। नरेश के खिलाफ चोरी के मामले में दो केस तो असम में एनडीपीएस एक्ट का एक केस दर्ज है।
