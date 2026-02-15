शिक्षा के मंदिर में क्रूरता: छात्र का जबड़ा तोड़ा, लिक्विड डाइट पर मासूम; टीचर और प्रिंसिपल पर लगे आरोप
पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया है कि मेडिकल जांच के दौरान बच्चे के बाएं जबड़े के जोड़ और दांतों की जड़ों में फ्रैक्चर पाया गया है, जिसके वजह से चेहरे पर काफी सूजन है और वह ज्यादा दर्द के चलते कुछ खा भी नहीं सकता है।
गुरुग्राम के भोंडसी में स्नेह विहार स्थित एक स्कूल में पढ़ने वाला आठवीं कक्षा का छात्र लिक्विड डाइट (तरल आहार) पर रहने को मजबूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि स्कूल में तीन टीचर और प्रिंसिपल ने उसकी इतनी पिटाई की कि उसके जबड़े के जोड़ और दांतों की जड़ों में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टरों ने बच्चे को सलाह दी है कि वह सिर्फ लिक्विड डाइट पर ही रहे। पुलिस ने बताया है कि बच्चे का सेक्टर 10ए स्थित सिविल अस्पताल में ईलाज चल रहा है।
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक यह घटना तब सामने आई जब स्कूल प्रशासन ने 28 जनवरी को लड़के की मां को उसकी चोट के बारे में सूचित किया। बच्चे की मां ने आरोप लगाया है कि स्कूल पहुंचने पर स्कूल परिसर में प्रिंसिपल और दो टीचरों ने उनके साथ भी जमकर मारपीट और गाली गलौज की थी। मां ने बेटे के चेहरे पर काफी सूजन देखी थी। मां का कहना है कि बेटे को कथित तौर पर बार-बार थप्पड़ मारे गए थे। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
15 दिन बाद भी नहीं कम हुई सूजन
बुधवार को भोंडसी पुलिस स्टेशन में प्रिंसिपल और तीन शिक्षकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मां ने आरोप लगाया है कि ‘सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने ज्यादा दर्द और चेहरे की सूजन के वजह से बेटे को लिक्विड डाइट पर रखा है क्योंकि वह दर्द के वजह से खाना चबा नहीं सकता। शनिवार को सीटी स्कैन किया गया था जिसमें फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। 15 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है, इसके बावजूद चेहरे पर अब भी काफी सूजन है और वह दर्द से तड़प रहा है। पूरी तरह ठीक होने में एक महीने से ज्यादा का समय लग सकता है।’
प्रिंसिपल ने मां पर ही लगाए आरोप
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की है कि बच्चे को लगीं चोटें स्कूल परिसर में बच्चे संग हुई मारपीट से मेल खा रही हैं। साथ ही ये बताया है कि स्कूल ने अबतक सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए हैं क्योंकि उस समय कैमरा काम नहीं कर रहे थे। हालांकि, प्रिसिंपल अमन यादव ने बच्चे संग मारपीट से इनकार करते हुए आरोप लगाया कि हो सकता है कि मां ने ही बाद में बच्चें को चोटें पहुंचाई हों क्योंकि लड़के ने इंस्टाग्राम पर प्रिंसिपल को गाली दी थी और कैंटीन से चोरी की थी। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप तुरान ने बताया कि अस्पताल की रिपोर्ट सोमवार तक आने की उम्मीद है और जल्द ही एक्शन लिया जाएगा।
