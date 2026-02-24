गुरुग्राम: अब AI रोबोट-ड्रोन से होगी डिलीवरी, बिना इंसान दरवाजे तक खुद चलकर आएगा सामान
गुरुग्राम की कंपनी स्काई एयर मोबिलिटी ने गुरुग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित ड्रोन डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है। इस सर्विस के जरिए बिना इंसानी मदद एआई सिस्टम के जरिए सामान को ग्राहकों के घर तक डिलीवर किया जाएगा।
कंपनी ने इस सर्विस को लॉन्च करने के लिए अमेरिका की तीन अलग-अलग कंपनियों से मदद ली है। सोमवार को गुरुग्राम के सेक्टर 102 में हुए लॉन्चिंग कार्यक्रम में डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया को दिखाया भी गया।
ऐसे काम करती है ड्रोन-रोबोट सर्विस
सामान की डिलीवरी के लिए स्काई पोर्ट, स्काई शिप, अराइव प्वाइंट (एक स्मार्ट मेलबॉक्स सिस्टम) और 'ऑटोनॉमस रोवर' एकसाथ मिलकर काम करेंगे। ड्रोन स्काई पोर्ट से उड़ान भरेंगे और फिर सामान को अराइव प्वाइंट तक लेकर जाएंगे। इसके बाद ऑटोनॉमस रोवर यानी एक रोबोट जो कि सामान को ऑटोमेटिकली अराइव प्वाइंट (एक तरह की तिजोरी) से निकालेगा और ग्राहक के दरवाजे पर जाकर डिलीवरी करेगा। जैसे ही ऑटोनॉमस रोवर ग्राहक के दरवाजे पर पहुंचेगा ओटीपी दर्ज करना होगा। इसके बाद ऑटोनॉमस रोवर के पीछे के हिस्से में लगी ट्रे खुलेगी और सामान रिसीव हो जाएगा।
कंपनी के संस्थापक ने क्या कहा?
स्काई एयर मोबिलिटी के संस्थापक और सीईओ अंकित कुमार ने बताया कि 'हमने अपने हाइपरलोकल डिलीवरी पोर्ट 'स्काई पोर्ट' को एक फिजिकल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा है। अब तक हम ड्रोन का इस्तेमाल करके डिलीवरी कर रहे थे। हमने पिछले ढाई साल में करीब 3.6 मिलियन ड्रोन डिलीवरी की हैं, जिससे एक हजार टन से ज्यादा कार्बन की बचत हुई है।'
उन्होंने आगे बताया 'हमारा लक्ष्य है कि भविष्य में हम इस सर्विस को गुरुग्राम की हर जगह और हर क्षेत्र में ले जाएं। हम पहले गुरुग्राम में इसका विस्तार करना चाहते हैं और फिर भारत के अन्य शहरों में और उसके बाद हम इसे पूरी दुनिया में ले जाएंगे।'
गुरुग्राम में कहां मिलेगी एआई आधारित ड्रोन डोरस्टेप डिलीवरी?
स्काई एयर मोबिलिटी के संस्थापक ने बताया कि फिलहाल स्काई पोर्ट के पांच किलोमीटर के दायरे में इस सर्विस को ऑपरेट करेंगे। यहां (गुरुग्राम) पर हमारे पास 7 से 8 सोसाइटी हैं जहां पर एक्टिविटी चल रही है। इन सभी सोसाइटी में हम अराइव प्वाइंट और रोवर को इनेबल करेंगे। और आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा और भी सोसाइटी, टाउनशिप और कमर्शियल जगहों को इसमें जोड़ेंगे।
