गुरुग्राम में लिव-इन पार्टनर संग हैवानियत: पीड़िता की कैसी है हालत? सैनिटाइजर से जला दिया था प्राइवेट पार्ट!
गुरुवार रात को दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने लड़की पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। गुरुवार देर रात युवती की मां की सूचना पर पुलिस पीजी पहुंची और लड़की का रेस्क्यू किया। पुलिस उपायुक्त हितेश यादव के मुताबिक आरोपी लड़की पर शक करता था।
गुरुग्राम में 19 वर्षीय छात्रा को उसके लिव-इन पार्टनर ने कथित तौर परे बेरहमी से पीटा और उसके प्राइवेट पार्ट को भी सैनिटाइजर छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। जिसके बाद उसे गंभीर हालत में दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने रविवार को पीड़िता की हेल्थ को लेकर अपडेट भी जारी किया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की हालात अब स्थिर है।
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके लिव-इन पार्टनर ने लगातार मारपीट के बाद उसके प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइजर छिड़कर आग लगाई जिसके बाद उसकी हालात गंभीर हो गई। पुलिस ने 19 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वह पुलिस कस्टडी में है। आरोपी का नाम शिवम है और वह दिल्ली के नरेला इलाके का रहना वाला है। पुलिस ने आरोपी पर रेप समेत अन्य कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ गुरुग्राम के बादशाहपुर पुलिस थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता सितंबर 2025 से आरोपी को जानती है।
आरोपी के खिलाफ और धाराएं जोड़ी जाएंगी?
गुरुग्राम पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) संदीप कुमार ने बताया है कि 'इस मामले में, पीड़िता के परिवार ने गुरुग्राम पुलिस को सूचित कर बताया था कि लड़की के साथ उसके ही एक दोस्त द्वारा मारपीट की जा रही थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की का रेस्क्यू किया और अस्पताल में भर्ती कराया। वर्तमान में उसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत अभी स्थिर है। आरोपी के खिलाफ और धाराएं जोड़ी जाएंगी या नहीं ये डाक्टरों की सलाह के आधार पर तय किया जाएगा। फिलहाल शुरुआती मेडिको लीगल रिपोर्ट (MLR) में दर्ज चोटों के आधार पर धाराएं लगाई गई हैं।'
संदीप कुमार ने आगे बताया ‘वे एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, उसने पीड़िता के साथ बेरहमी से मारपीट की। आरोपी ने पूछताछ के दौरान मारपीट की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस इस जघन्य कृत्य के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करेगी।’
नजदीकियां बढ़ीं तो पीजी में साथ रहने लगे थे
पीड़िता और आरोपी पिछले कुछ महीनों से सेक्टर 69 स्थित एक पीजी में साथ रह रहे थे। उनकी शादी को लेकर परिवारों के बीच बातचीत चल रही थी। गुरुवार रात को दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने लड़की पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। गुरुवार देर रात युवती की मां की सूचना पर पुलिस पीजी पहुंची और लड़की का रेस्क्यू किया। पुलिस उपायुक्त हितेश यादव के मुताबिक आरोपी लड़की पर शक करता था।
लेखक के बारे में
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
