छाती पर गुदे टैटू ने उजागर की मृतक की पहचान, पुलिस के लिए पूर्व पत्नी का नाम बना अहम कड़ी
मृतक की छाती पर जो टैटू छपा था वह उसकी पूर्व पत्नी के नाम (Nisha) पर था। पुलिस के अनुसार, मृतक दार्जिलिंग का निवासी था और गुरुग्राम में कैटरिंग का काम करता था। उन्होंने बताया कि उसकी मृत्यु का सटीक कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकेगा।
गुरुग्राम के एमजी रोड स्थित पावर हाउस गेट के पास 22 मार्च को सड़क किनारे मिले युवक के शव की पहचान कर ली गई है। हरियाणा पुलिस को मृतक की छाती पर बने एक टैटू से शव की पहचान करने में मदद मिली।
दरअसल मृतक की छाती पर जो टैटू छपा था वह उसकी पूर्व पत्नी के नाम (Nisha) पर था। पुलिस के अनुसार, मृतक दार्जिलिंग का निवासी था और गुरुग्राम में कैटरिंग का काम करता था। उन्होंने बताया कि उसकी मौत का सटीक कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकेगा।
पहचान में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ
पुलिस ने जानकारी दी कि 22 मार्च को एमजी रोड पर पावर हाउस गेट के पास सड़क किनारे से एक अज्ञात शव मिला था। जांच अधिकारी एएसआई ओम प्रकाश ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को मृतक की छाती पर अंग्रेजी में 'Nisha' नाम का टैटू मिला, जो उसकी पहचान में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाद में पुलिस ने मृतक की पहचान दार्जिलिंग निवासी उमेश खाती के रूप में की। उन्होंने यह भी बताया कि उसकी छाती पर गुदा हुआ टैटू 'Nisha' शब्द उसकी पूर्व पत्नी का नाम था।
तलाक के बाद उसकी पत्नी छोड़कर चली गई थी
खाती गुरुग्राम में अकेला रहता था, क्योंकि कई साल पहले तलाक के बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। वह कभी-कभी दार्जिलिंग जाता था, लेकिन तलाक के बाद वह अपना ज्यादातर वक्त गुरुग्राम में ही रहकर बिता रहा था।
आपराधिक साक्ष्य नहीं मिले हैं
जांच अधिकारी ने कहा, 'उसका शव पेट के बल पड़ा हुआ मिला था, और संभावना है कि वह गिर गया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। अभी तक कोई आपराधिक साक्ष्य नहीं मिले हैं, और मौत का स्पष्ट कारण बताना फिलहाल संभव नहीं है।' अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मौत के असली कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद ही चलेगा, जो उसके परिवार के आने के बाद किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।