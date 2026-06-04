गुरुग्राम नगर निगम के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, मच गई अफरा-तफरी; मौके पर बम निरोधक दस्ता
गुरुग्राम नगर निगम के मुख्य ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आनन-फानन में परिसर को खाली करवा गया। मौके पर बम निरोधक दस्ता की टीम और पुलिस अधिकारी मौजूद हैं।
दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर-34 स्थित नगर निगम के मुख्य कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा यह संदेश एक ई-मेल के जरिए भेजा गया, जिसके बाद पूरे निगम प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, जैसे ही नगर निगम के आला अधिकारियों को इस धमकी भरे मेल की भनक लगी, कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आनंद-फानन में पूरे बहुमंजिला भवन को खाली कराया गया। दफ्तर में मौजूद तमाम अधिकारियों, कर्मचारियों और अपने काम से पहुंचे आम नागरिकों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया।
मौके पर बम निरोधक दस्ता
मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस की भारी नफरी, बम निरोधक दस्ता (बीडीडीएस) और डॉग स्क्वायड की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। पूरे निगम कार्यालय को सील कर चप्पे-चप्पे की सघन तलाशी ली जा रही है।
मेल कहां से और किसने भेजा?
पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच में जुट गई हैं कि यह मेल कहां से और किसने भेजा है। शुरुआती तौर पर इसे किसी की शरारत भी माना जा रहा है, लेकिन पुलिस कोई कोताही नहीं बरत रही है। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है और आसपास के इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
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