गुरुग्राम मे भारी विरोध के बीच 172 अवैध झुग्गियों पर चला बुलडोजर, कांग्रेस नेता हिरासत में

गुरुग्राम के ओल्ड दिल्ली रोड पर एचएसवीपी मार्केट के पास बनीं 172 अवैध झुग्गियों पर भारी पुलिस बल के बीच बुलडोजर चलाया गया, जिसका विरोध कर रहे कांग्रेस नेताओं और झुग्गीवासियों समेत 20 लोगों को हिरासत में लिया गया।

ओल्ड दिल्ली रोड पर सेक्टर-12ए स्थित एचएसवीपी मार्केट के साथ अवैध रूप से बनीं 172 झुग्गियों पर बुधवार को भारी विरोध के बीच बुलडोजर चला। गुरुग्राम पुलिस ने विरोध कर रहे कांग्रेस नेताओं और झुग्गी में रहने वाले 20 लोगों को हिरासत में ले लिया। इन्हें तोड़फोड़ की कार्रवाई पूरी होने के बाद छोड़ दिया गया।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के संपदा अधिकारी एक राकेश सैनी के नेतृत्व में तोड़फोड़ दस्ता बुधवार सुबह 11 बजे ओल्ड दिल्ली रोड पर एचएसवीपी बाजार के समीप पहुंचा। इस दौरान ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के रूप में नोडल अधिकारी, तोड़फोड़ आरएस बाठ मौजूद रहे। सूचना मिलने पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पंकज डाबर और कांग्रेस नेत्री सीमा पाहूजा सात-आठ कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए। किसी तरह के विरोध से निपटने के लिए मौके पर करीब 500 महिला और पुरुष पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

झुग्गी में रहने वाले लोग पोस्टर लेकर सड़क पर खड़े हो गए। इनके समर्थन में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दी। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि इन गरीब परिवारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इनके आशियाने को तोड़ने से पहले इनके रहने का वैकल्पिक बंदोबस्त किया जाना चाहिए। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पंकज डाबर और नोडल अधिकारी, तोड़फोड़ आरएस बाठ के बीच इस मामले को लेकर जमकर बहस हुई।

लोगों ने बच्चों को जबरन सड़क पर बैठाया इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने अपने बच्चों को आगे करते हुए सड़क पर बैठा दिया। कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी लोगों के साथ नीचे बैठ गए। संपदा अधिकारी एक का आदेश मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस की एक महिला नेत्री को तो पुलिसकर्मी धरनास्थल से उठाकर ले गईं। इसके अलावा इस तोड़फोड़ का विरोध कर रही इन झुग्गियों में रहने वाले करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। तोड़फोड़ की यह कार्रवाई देर शाम तक चली।

मानव आवाज संस्था के संस्थापक अभय जैन का कहना है कि एचएसवीपी ने झुग्गीवालों के साथ अन्याय किया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया गया कि उन्हें झुग्गी के बदले में फ्लैट आवंटित कर दिया है, जबकि अब तक ऐसा नहीं हुआ है। सेक्टर-47 में 15 साल से 1088 फ्लैट बनकर तैयार हैं, लेकिन अब तक इन्हें किसी को भी नहीं दिया है। देखरेख के अभाव में यह खंडहर हो चुके हैं।

जिला कांग्रेस शहरी गुरुग्राम के अध्यक्ष पंकज डाबर का कहना है कि गरीबों को घर देने का सरकार ढोंग कर रही है। उन्हें घर देने की बजाय उजाड़ा जा रहा है। 15 साल पहले कांग्रेस सरकार में 1088 आशियाना फ्लैट बनाए गए थे, लेकिन अब तक यह गरीब तबके को नहीं दिए गए। देशवासियों के साथ इस तरह की सख्ती सरकार के कुशासन को जाहिर करती है। माफियाओं और दबंगों ने शहर में कब्जे कर रखे हैं। उनकी तरफ ध्यान देने की बजाय गरीबों का आशियाना उजाड़ा गया।

महिलाएं और बच्चे हाथ जोड़ते रहे पर कार्रवाई जारी रही ओल्ड दिल्ली रोड के एक दुकानदार अरुण जांघू ने जब तोड़फोड़ की इस कार्रवाई को सही बताया तो कांग्रेस कार्यकर्ता उससे बहस करने लग गए। लोगों के बीच-बचाव किया। एक कांग्रेसी तो झगड़े पर उतारू हो गया था। यह तोड़फोड़ चीख-पुकार के बीच हुई। आशियाना बचाने के लिए महिलाएं और बच्चे अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ रहे थे। उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। एक बच्ची तो अपना आशियाना बचाने के लिए पेड़ के नीचे रखी भगवान की मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई, लेकिन तोड़फोड़ नहीं रुकी। लोगों का कहना है कि पुनर्वास के बिना ही उनकी झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिए गए। उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। ऐसे में अब वह बेघर हो गए हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो गई है।