'हैप्पी दिवाली जी...' बोलकर छीना गिफ्ट! गुरुग्राम में वर्दी की आड़ में ‘वसूली’; होमगार्ड गिरफ्तार
गुरुग्राम में होमगार्ड ने वाहन चालक से ‘दिवाली का तोहफा’ मांगा जिसका कथित वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। होमगार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है।
गुरुग्राम में एक वाहन चालक से 'दिवाली का तोहफा' मांगने के आरोप में एक होमगार्ड को गिरफ्तार किया गया है। वाहन चालक ने पूरी घटना कार के डैशकैम में रिकॉर्ड कर ली थी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ओमकार नूंह जिले का रहने वाला है।
यह घटना सात नवंबर को हुई, जब एक व्लॉगर अपने परिवार के साथ कार से जा रहा था। साइबर हब के पास आरोपी ओमकार ने कार को रुकने का इशारा किया और बार-बार उन्हें 'दिवाली की शुभकामनाएं' दीं।
'तोहफे' मांगने शुरू कर दिए और फिर
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से पैसे या 'तोहफे' मांगने शुरू कर दिए और कहा कि उसकी दिवाली सूखी (बिना किसी तोहफे के) रही। जब व्लॉगर ने कहा कि उसके पास बटुआ नहीं है, तो आरोपी ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया, ''तो क्या कार में बैठे किसी भी भाई के पास बटुआ नहीं है?''
वीडियो वायरल होने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई
घटना का कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। पुलिस ने बताया कि होमगार्ड के खिलाफ डीएलएफ फेज-तीन थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
यूपीआई के जरिए पैसे देने की पेशकेश
व्लॉगर ने यूपीआई के जरिए पैसे देने की पेशकश भी की, लेकिन आरोपी ने इनकार कर दिया। इसके बाद व्लॉगर ने अपनी कार में रखा एक उपहार का पैकेट देने की पेशकश की।
यह भी आरोप है कि उपहार का पैकेट लेते समय होमगार्ड ने कार में रखा एक और पैकेट भी उठाने की कोशिश की, ताकि वह अपनी पसंद का उपहार चुन सके।
समझाने के बावजूद ले लिया गिफ्ट
पुलिस ने बताया कि व्लॉगर ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि गिफ्ट ऐसी चीज नहीं हैं, जिनकी मांग की जाए। हालांकि, होमगार्ड ने इसके बावजूद गिफ्ट का पैकेट ले लिया और बार-बार कहता रहा कि उसकी दिवाली सूखी रही। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग