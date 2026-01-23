Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsगुड़गांवGurugram Delivery boy kidnapped beaten with sticks by miscreants two accused arrested
गुरुग्राम: डिलीवरी ब्वॉय का अपहरण, लाठी-डंडों से जमकर पीटा; दो आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम: डिलीवरी ब्वॉय का अपहरण, लाठी-डंडों से जमकर पीटा; दो आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप:

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पैसे वापस न मिलने पर अपहरण करने की साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपियों से एक कार और लकड़ी का डंडा बरामद भी बरामद किया है। पुलिस ने खेड़की दौला थाना में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Jan 23, 2026 01:47 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम में पैसों के लेन-देन के चलते डिलीवरी ब्वॉय के साथ मारपीट और अपहरण का मामला सामने आया है। मामला बुधवार शाम का है दो कारों में सवार बदमाशों ने एसपीआर रोड पर खूब दबंगई दिखाई। डिलीवरी ब्वॉय मंजीत को सड़क पर ही पटककर जमकर लात घूंसे मारे गए और जान से मारने की भी धमकी दी गई। इस दौरान पीड़ित बदमाशों से रहम की भीख मांगता रहा लेकिन उसे जबरन कार में बैठकर अपहरण कर लिया गया।

पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिनके नाम जयबीर (26) और अमन (21) है और दोनों भिवानी के रहने वाले हैं।मुख्य आरोपी जयबीर हिसार में ट्रांसपोर्ट बिजनेस चलाता है और वह पीड़िता का दोस्त रह चुका है। वहीं अमन गुरुग्राम स्थित एक कंपनी में बतौर सेल्समैन काम करता है। आरोपियो ने पुलिस को बताया है कि पीड़ित पर हमला सुनियोजित था क्योंकि वह उनके पैसे नहीं लौटा रहा था।

एसयूवी कार में बैठाकर अपहरण

दरअसल पीड़ित अपने दोस्त के साथ ईको गाड़ी में सवार था तभी अचानक एक स्विफ्ट कार उनके आगे आ जाती है। इसके बाद बदमाश पीड़ित को जबरन कार से खींच लेते हैं और जमकर पिटाई करते हैं। इस दौरान लाठी-डंडों से भी वार किए जाते हैं। बदमाश यही नहीं रुकते पीड़ितो को जबरन अपनी एसयूवी कार में बैठाकर अपहरण कर लेते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो पीछे खड़ी एक कार में सवार राहगीर ने रिकॉर्ड कर लिया जो बाद में पुलिस के लिए अहम सबूत साबित हुआ।

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पीड़ित को उनके चंगुल से छुड़ाया।

नाकेबंदी कर दोनों आरोपी को गिरफ्तार

पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत कार्रवाई शुरू की और इलाके की नाकेबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पीड़ित को उनके चंगुल से छुड़ाया। ईआरवी टीम की सतर्कता त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के जरिए अपहरण की वारदात को विफल किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पैसे वापस न मिलने पर अपहरण करने की साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपियों से एक कार और लकड़ी का डंडा बरामद भी बरामद किया है। पुलिस ने खेड़की दौला थाना में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

आरोपी ने पुलिस को बताई वजह

एएसआई संदीप कुमार ने बताया, 'जयबीर ने पुलिस को बताया कि 2024 में उसने एक ट्रक बेचा था और उससे मिली रकम को अपनी कार में रख दिया था। पीड़ित ने मौका पाते ही रकम को चुरा लिया और पिछले दो साल से कई बार कहने के बावजूद लौटा नहीं रहा था। आरोपी पीड़ित को डरा-धमकाकर पैसा वापस लेने की प्लानिंग में थे।'

मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
