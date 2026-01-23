Hindustan Hindi News
गुरुग्राम: दबंगों की निकली हेकड़ी, डिलीवरी ब्वॉय को पीटा था; कान पकड़ मांगी माफी

संक्षेप:

लाठी-डंडो से पिटाई करने के बाद पीड़ितो जबरन का में धकेला गया। इस दौरान पीड़ित बदमाशों से रहम की भीख मांगता रहा। इस घटना का वीडियो कार में बैठे एक शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। वहीं पीड़ित के सहकर्मी ने पुलिस को तुरंत मामले की सूचना दी।

Jan 23, 2026 06:56 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम में डिलीवरी ब्वॉय के साथ मारपीट और अपहरण करने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने उनकी असली जगह दिखा दी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उसी कार के सामने कान पकड़कर बैठने पर मजबूर किया है जिसमें लाठी-डंडों से मारपीट के बाद वे डिलीवरी ब्वॉय को जबरन बिठाकर ले गए थे।

पुलिस अधिकारियों के सामने जमीन पर कान पकड़े बैठे इन बदमाशों के चेहरे की हवाइयां उड़ी नजर आ रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई के एक्स अकाउंट पर शेयर वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस थाना परिसर में कुछ सेकेंड्स के लिए दोनों कान पकड़कर रखते हैं और फिर इसके बाद पुलिस की टीम दोनों को वापस अपने साथ थाने में ले जाती है। इस तरह गुरुग्राम पुलिस ने दबंगई दिखाने वालों को एकबार फिर कड़ा संदेश देने की कोशिश की है।

आपको बता दें कि पुलिस ने साथ ही ये जानकारी भी दी है कि आरोपियों ने पैसों के लेन-देन के एक पुराने मामले में डिलीवरी ब्वॉय का अपहरण किया था। दरअसल पीड़ित बुधवार शाम करीब पांच बजे एसपीआर मार्ग पर हुई अपनी सहकर्मी संग एक वैन पर सवार था तभी आरोपी जयबीर (26) और अमन (21) स्विफ्ट कार से अचानक उतरे और हमला कर दिया था।

जबरन कार में धकेल ले गए

लाठी-डंडो से पिटाई करने के बाद पीड़ित को जबरन कार में धकेला गया। इस दौरान पीड़ित बदमाशों से रहम की भीख मांगता रहा। इस घटना का वीडियो कार में बैठे एक शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। वहीं पीड़ित के सहकर्मी ने पुलिस को तुरंत मामले की सूचना दी।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके की घेराबंदी कर कुछ ही घंटों के अंतराल में एसयूवी कार को जब्त कर दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में खेड़की दौला थाने में एफआईआर दर्ज की है।

मारपीट की वजह पुराना लेन-देन

जयबीर ने खुलासा किया कि साल 2024 में उसने अपना एक ट्रक बेचा था और उस पैसे को पीड़ित की कार में रखा था। जयबीर का आरोप है कि पीड़ित ने 6.5 लाख रुपये चुरा लिए और उसे वापस करने से इनकार कर रहा था।

