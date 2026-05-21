गर्भ में लड़का है या लड़की... गुरुग्राम में लिंग जांच कर बता देता था रेडियोलॉजिस्ट; छापेमारी के बाद गिरफ्तार
गुप्त सूचना मिली थी कि अस्पताल में अवैध रूप से लिंग जांच का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। इस सूचना के बाद विभाग ने एक तीन सदस्यीय विशेष टीम का गठन किया।
गुरुग्राम के खंडसा रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट अवैध लिंग जांच करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में छापेमारी की और उसे गिरफ्तार करवाया। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि अस्पताल में अवैध रूप से लिंग जांच का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। इस सूचना के बाद विभाग ने एक तीन सदस्यीय स्पेशल टीम का गठन किया था।
अधिकारियों के अनुसार, एक रेडियोलॉजिस्ट को कथित तौर पर 17 सप्ताह की गर्भवती महिला से उसके भ्रूण का लिंग बताने के बदले में 40,000 रुपये लेते हुए पकड़ा गया। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रक्रिया में इस्तेमाल की गई अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभाग को अवैध रूप से लिंग जांच किए जाने के संबंध में एक गोपनीय जानकारी मिली थी जिसके बाद तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया था।
एक गर्भवती महिला को लिंग जांच के लिए भेजा
एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ‘विभाग ने रेडियोलॉजिस्ट का पर्दाफाश करने के लिए एक गर्भवती महिला को लिंग जांच के लिए 40,000 रुपये नकद के साथ सेंटर पर भेजा था। करेंसी नोटों पर पहले से ही निशान लगा लिए गए थे और रेडियोलॉजिस्ट ने 17 सप्ताह की गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड किया और उसे बताया उसके पेट में पल रहा बच्चा एक लड़का है।’
लिंग जांच खत्म होने के तुरंत बाद दबोचा
अधिकारी ने बताया, लिंग जांच खत्म होने के तुरंत बाद, जांच टीम अस्पताल में दाखिल हुई और रेडियोलॉजिस्ट से पहले से निशान लगे 40,000 रुपये बरामद किए। इसके बाद लिंग जांच में इस्तेमाल हो रही अल्ट्रासाउंड मशीन को भी तुरंत सील कर दिया। इस टीम में डॉ. सुरेश कुमार, औषधि नियंत्रण अधिकारी (गुरुग्राम-II), डॉ. देवेंद्र कुमार सोलंकी, पीसी और पीएनडीटी नोडल अधिकारी, और डॉ. हरीश कुमार, चिकित्सा अधिकारी और एमटीपी नोडल अधिकारी शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि टीम ने बाद में इस मामले की सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को लिखित शिकायत सौंपी।
अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज
स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान में कहा, 'गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग जांच प्रतिषेध) एक्ट, 1994 की धारा 4, 5(2), 6 और 29 के साथ-साथ पीएनडीटी नियमों के नियम 9, 10 और 18 के तहत रेडियोलॉजिस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है।' बहरहाल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देने वाले ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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