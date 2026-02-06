गुरुग्राम: टूटी सड़कों की तेजी से होगी मरम्मत, डिजिटल मैपिंग पूरी; जानें MCG का पूरा मास्टर प्लान
'हर गली सड़क' पोर्टल के तहत निगम की सभी 17 हजार 627 सड़कों का जीआइएस सर्वेक्षण पूरा कर उनका डेटा मैपिंग के लिए हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (HARSAC) को भेज दिया गया है। वहीं सोहना और पटौदी एरिया में भी डिजिटल मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है।
गुरुग्राम नगर निगर (एमसीजी) ने जिले की 17,600 से ज्यादा सड़कों की डिजिटल मैपिंग (जीआइएस सर्वेक्षण) पूरी कर ली है। मैपिंग के बाद निगम अब खराब पाई गई सड़कों की मरम्मत और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए एक सुधार योजना तैयार कर रहा है।
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि सड़क निगरानी पहल के तहत सड़कों का जियो-स्पेशियल (भू-स्थानिक) सर्वेक्षण किया गया है। इसके तहत सड़कों की स्थिति, मरम्मत की जरूरत और शिकायतों वाले स्थानों का विस्तृत डेटा ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। डिजिटल मैपिंग के जरिए सड़कों पर मरम्मत वाली जगहों की सटीक पहचान करने में मदद मिलेगी। वहीं डेटा पूरी तरह से एकीकृत होने के बाद सड़कों से जुड़ी शिकायतों की शुरुआती चरण में फिजिकल इंस्पेक्शन की जरूरत भी नहीं होगी।
कैसे मिलेगा डिजिटल मैपिंग से फायदा?
अधिकारियों के मुताबिक डिजिटल मैपिंग के बाद सिस्टम पर सटीक स्थान दिखाई देंगे जिससे सड़कों की मरम्मत की योजना बनाने और उन्हें धरातल पर तेजी से लागू किया जा सकेगा। यानी अब कौन-सी सड़क पर मरम्मत की जरूरत है यह ऑनलाइन ही देखा जा सकेगा। हाल ही में निगम कार्यालय में एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी जिसमें सड़कों, इंजीनियरिंग और शहरी विकास से संबंधित चल रहे काम का आकलन किया गया था। बैठक की अध्यक्षता एमसीजी कमिश्नर प्रदीप दहिया ने की थी।
सोहना और पटौदी एरिया में भी डिजिटल मैपिंग
बैठक के दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि घर-घर जाकर कूड़ा उठाया जा रहा है और साथ ही नालियों की सफाई से जुड़े काम की भी निगरानी की जा रही है। 'हर गली सड़क' पोर्टल के तहत निगम की सभी 17 हजार 627 सड़कों का जीआइएस सर्वेक्षण पूरा कर उनका डेटा मैपिंग के लिए हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (HARSAC) को भेज दिया गया है। वहीं सोहना और पटौदी एरिया में भी डिजिटल मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है।
जल निकासी को लेकर भी एक्शन
शहर की जल निकासी को लेकर अधिकारियों ने बताया कि गुरुग्राम में 473 किलोमीटर जन निकासी का नेटवर्क है जिसमें से करीब 350 किलोमीटर एरिया की पहले ही सफाई की जा चुकी हैं वहीं सोहना में, सभी प्रमुख नालों की गाद निकालने का काम पूरा हो चुका है। वहीं अधिकारियों ने आगे कहा कि शहर को 2026 तक गाद-मुक्त बनाने के लिए एक एक दीर्घकालिक योजना की तैयार की गई है वहीं बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर ठोस कचरे के प्रोसेसिंग से जुड़े काम को फरवरी 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
