'किससे कर रही थी फोन पर बात'... स्कॉर्फ से गला घोंट शकी पति ने कर दी पत्नी की बेरहमी से हत्या; छत पर सो रहे थे बच्चे
गुरुग्राम में पति जब काम से घर लौटा तो पत्नी को फोन पर बात करते हुए पाया। पति इस हद तक गुस्सा हो गया कि पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर डाली। इस दौरान चारों बच्चे छत पर सो रहे थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।
गुरुग्राम में एक शख्स ने कथित तौर पर अपनी पत्नी को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वह देर रात किसी से फोन पर बात कर रही थी। पति को शक हुआ कि वह फोन पर किसी अन्य पुरुष से बात कर रही हैं। मामला बांस अलियार गांव का है। जांच में सामने आया है कि आरोपी अक्सर पति के चरित्र पर शक करता था और दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था।
पुलिस के मुताबिक, पति ने जब पत्नी को फोन पर बात करते देखा तो तुरंत उससे फोन मांगा। पत्नी ने फोन देने से मना कर दिया तो वह आगबबूला हो गया। पति ने जब पत्नी की हत्या की तो चारों बच्चे छत पर सो रहे थे।
चार बच्चों के साथ किराए के कमरे में रहता है
पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान 37 वर्षीय नरेंद्र सिंह के रूप में हुई है जबकि मृतका की पहचान 36 वर्षीय काजल देवी के रूप में हुई है। वह आईएमटी मानेसर स्थित बांस अलियार गांव में चार बच्चों के साथ किराए के कमरे में रहता है।
दोनों एक प्राइवेट कंपनी में मजदूरी करते थे
पुलिस के मुताबिक, नरेंद्र के अलावा काजल भी नौकरी कर रही थी। दोनों एक प्राइवेट कंपनी में मजदूरी करते थे। काजल रोज की तरह रात 8 बजे घर पहुंच जाती थी तो पति आधी रात में घर पहुंचता था। बुधवार की रात जब नरेंद्र घर पहुंचा तो उसने पत्नी को फोन पर बात करते हुए देखा।
हत्या कर घटनास्थल से फरार हो गया
आरोपी इस दौरान गुस्से से आगबबूला हो गया और पत्नी से पूछने लगा कि वह किसी से बात कर रही थी। इसके बाद उसने फोन मांगा लेकिन पत्नी ने देने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। इसी दौरान गुस्से में आकर उसने काजल की हत्या कर दी और फिर घटनास्थल से फरार हो गया। काजल की बहन की शिकायत पर आईएमटी मानेसर थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया है।
पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया
गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने हत्या के लिए स्कार्फ का इस्तेमाल किया। गुस्से में आकर उसने स्कार्फ से ही पत्नी का गला घोंटा। पुलिस के मुताबिक आरोपी को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं गुरुवार को काजल का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
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