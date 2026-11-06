गुरुग्राम में नाबालिग से गैंगरेप: 4 आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल कैद की सजा
नाबालिग से गैंगरेप के मामले में चार आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है।
गुरुग्राम की एक अदालत ने 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की कैद और जबकि एक अन्य को पांच साल की सजा सुनाई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने हर दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने बताया कि 18 नवंबर 2021 को एक महिला ने मानेसर के महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। महिला ने शिकायत में कहा था कि चार युवकों ने नाहरपुर गांव में एक कमरे में उनकी 13 वर्षीय बेटी के साथ रेप किया था।
पीड़िता की मांग की शिकायत के आधार पर मानेसर की महिला पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत मामला दर्ज कर जांच की गई। जांच के दौरान ही मामले में आईपीसी की धारा 376(डी) और 365/34 भी जोड़ दी गईं।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किया था गिरफ्तार
पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए त्वरित कार्रवाई कर चारों आरोपियों पवन, आदेश, अतुल और अनमोल को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बताया कि चारों की गिरफ्तारी के बाद मामले की गहन जांच की गई। आरोपियों के खिलाफ जरूरी सबूत और गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। इसके बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई।
मामले में लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें सजा सुनाई।
सजा और जुर्माना दोनों
अदालत ने आरोपियों को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत पवन और अतुल को 20-20 साल का कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा आईपीसी की धारा 365/34 के तहत भी उन्हें 5-5 साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
गुरुग्राम पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि ‘आदेश को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 30 हजार रुपये के जुर्माने के साथ 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं अनमोल को आईपीसी की धार 65/34 के तहत 10 हजार रुपये जुर्माने के साथ 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।’
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