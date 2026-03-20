गुरुग्राम: सेक्टर-28 में इमारत में लगी आग, रेस्क्यू टीम ने बचाई चार लोगों की जान; टला बड़ा हादसा
पूरे घटनाक्रम और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी खुद डीसीपी पूर्व द्वारा की गई। मौके पर हरियाणा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीम भी तैनात रही, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
सेक्टर-28 स्थित एक इमारत में शुक्रवार दोपहर अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटों के बीच इमारत में चार लोग फंस गए, जिन्हें गुरुग्राम पुलिस, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की बदौलत एक बड़ा हादसा होने से टल गया।
जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे सूचना मिली थी कि सेक्टर-28 की एक बिल्डिंग में आग लगी है और अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां और स्थानीय पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। धुएं के गुबार और बढ़ती तपिश के बीच फंसे लोगों को निकालना एक बड़ी चुनौती थी।
आग पर पूरी तरह काबू पा लिया
पुलिस टीम, होमगार्ड के जवानों और फायर फाइटर्स ने बिना वक्त गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद टीम इमारत के अंदर दाखिल हुई और चारों व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल कर्मियों ने काफी संघर्ष के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया है। घटना के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।
वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में हुई कार्रवाई
इस पूरे घटनाक्रम और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी खुद डीसीपी पूर्व द्वारा की गई। मौके पर हरियाणा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीम भी तैनात रही, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
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मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
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