गुरुग्राम में एक ही परिवार के चार सदस्य गिरफ्तार, आवारा कुत्ते ने काटा तो बर्बर तरीके से लिया था बदला

Wed, 5 Nov 2025 12:40 AMSourabh Jain पीटीआई, गुरुग्राम
गुरुग्राम में आवारा कुत्ते की बर्बर तरीके से हत्या करने के आरोप एक ही परिवार के चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि कुत्ते की हत्या से जुड़ी यह वारदात प्रताप नगर इलाके में रविवार को हुई थी। उन्होंने बताया कि कु्त्ते के काटने पर नाराज आरोपियों में से तीन ने कथित तौर पर कुत्ते को डंडे से मारा था, जबकि चौथे आरोपी ने बड़ा सा पत्थर लेकर उस पर फेंका था। इसके बाद, उन्होंने कुत्ते को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया था।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुलभूषण, उनके बेटे देव कुमार, हिमांशु और एक नाबालिग के रूप में हुई है, सभी आरोपी गुरुग्राम की नई बस्ती इलाके में रहने वाले हैं।

मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'कुछ दिन पहले, आवारा कुत्ते ने कुलभूषण को काट लिया था... हम आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं।' इस केस को लेकर पुलिस ने सोमवार को न्यू कॉलोनी थाने में बीएनएस की धारा 325 (किसी भी जानवर की मौत या उसे स्थायी रूप से घायल करना) के तहत चारों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।

