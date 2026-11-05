गुरुग्राम में इन 23 लोकेशन पर ही बिकेंगे ग्रीन पटाखे, जलाने की क्या टाइमिंग?
गुरुग्राम में हरित पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। सात और आठ नवंबर को समय तय किया गया है। बह छह बजे से सात बजे तक और रात आठ बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं।
दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लगी पूर्ण रोक में उच्चतम न्यायालय द्वारा ढील दिए जाने के मद्देनजर गुरुग्राम प्रशासन ने पटाखा व्यापारियों के लाइसेंस अस्थायी रूप से बहाल कर दिए हैं, ताकि छह नवंबर तक वे 'सीएसआईआर-नीरी' द्वारा स्वीकृत 'ग्रीन पटाखे' बेच सकें। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
निर्देश के अनुसार, सात नवंबर और आठ नवंबर को केवल सुबह छह बजे से सात बजे तक और रात आठ बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं।
अधिकारी ने बताया कि व्यापारियों के रद्द किए गए लाइसेंस चार नवंबर से छह नवंबर तक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-नीरी) द्वारा स्वीकृत ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए बहाल रहेंगे। उन्होंने बताया कि नौ नवंबर, 2026 से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा।
क्या बोले जिला उपायुक्त?
जिला उपायुक्त उत्तम सिंह, ''गुरुग्राम में ग्रीन पटाखे बेचने के लिए 23 स्थल तय किए गए हैं। लाइसेंस प्राप्त दुकानदार छह नवंबर तक पटाखे बेच सकते हैं। पटाखे केवल सात और आठ नवंबर को तय समय के दौरान ही जलाए जा सकते हैं। इसके बाद, नौ नवंबर से पटाखों पर फिर से पूरी तरह से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर निगरानी टीमें भी बनाई गई हैं।''
गुरुग्राम में बिक्री के लिए 23 निर्धारित स्थान
1. बादशाहपुर में वाटिका चौक के पास मैदान
2. सेक्टर-9 का ओपन ग्राउंड
3. बाबूपुर गांव का स्टेडियम
4. सेक्टर-5 का एचएसवीपी ग्राउंड
5. महावीर चौक के पास गौशाला ग्राउंड
6. सेक्टर-29 का लेजर वैली ग्राउंड
मानेसर में बिक्री स्थल
7. आईएमटी मानेसर के सेक्टर-2 में तहसील के सामने
8. गढ़ी हरसरू में पावर हाउस के पास
गुरुग्राम के ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री स्थल
9. गांव चंदू कम्युनिटी सेंटर
10. गांव बाघनकी का कम्युनिटी सेंटर
सोहना में बिक्री स्थल
11. गांव संचौली में टोल टैक्स के पास ग्राम पंचायत की जमीन,
12. निमोठ रोड के पास ग्राम पंचायत की जमी
13. गांव घामड़ोज में अंडरपास के सामने सड़क पर ग्राम पंचायत की जमीन
पटौदी और फर्रुखनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री स्थल
14. भोरा कलां स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का खेल मैदान
15. गांव हाजीपुर का खेल मैदान
16. गांव ताजनगर की मंसाराम वाटिका
17. गांव कालियावास में सुल्तानपुर रोड स्थित व्यायामशाला
नगर परिषद सोहना क्षेत्र में निर्धारित स्थान
18. सोहना स्थित देवी लाल स्टेडियम
19. पटौदी-मंडी क्षेत्र में बिक्री स्थल
20. पटौदी का रामलीला मैदान
21. हेली मंडी में पीली धर्मशाला के सामने एमएलए स्कूल का मैदान
22. पटौदी की नई अनाज मंडी (मार्केट कमेटी की अनुमति के अधीन)
नगर पालिका फर्रुखनगर क्षेत्र में निर्धारित स्थान
23. फर्रुखनगर में झज्जर रोड स्थित कम्युनिटी सेंटर के पास
(भाषा और हिंदुस्तान के इनपुट के साथ)
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