'100 गोलियां मारेंगे, बम से उड़ा देंगे'… गौरक्षक मोनू मानेसर को पाकिस्तान से धमकी! पेन ड्राइव में सबूत ले थाने पहुंचा
साल 2023 में जुनैद और नासिर मर्डर केस में आरोपी मोनू मानेसर को पाकिस्तान के एक गैंग से जान से मारने की धमकी दी है। मोनू ने पुलिस में लिखित शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
गौरक्षक मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तान के एक गैंग से धमकी मिली है। मानेसर का दावा है कि उन्हें इंस्टाग्राम ऑडियो कॉल के जरिए धमकी दी गई है। मोनू मानेसर फरवरी 2023 में जुनैद और नासिर मर्डर केस में आरोपी है और फिलहाल जमानत पर बाहर है। उसने ऑडिय रिकॉर्डिंग के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।
मोनू मानेसर को यह धमकी नूंह में बृजमण्डल जलाभिषेक यात्रा शुरू होने से पहले मिली है। साल 2023 में इसी यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी। यह हिंसा जुनैद और नासिर की हत्या के कुछ महीने बाद भड़की थी जिसमें दो लोगों की मौत जबति पुलिसकर्मियों समेत 15 अन्य घायल हुए थे।
इस साल यात्रा से बना ली दूरी
मोनू मानेसर ने साल 2023 में इस वार्षिक यात्रा से पहले एक वीडियो शेयर किया था और इसमें शामिल होने का एलान किया था, हालांकि बाद में सुरक्षा कारणों का हवाला देकर आयोजकों ने उन्हें इसमें शामिल न होने के लिए कह दिया था। मानेसर ने इस साल की यात्रा में भी शामिल न होने के लिए कहा और गुरुग्राम जिले से बाहर चला गया था।
पुलिस ने भी दी थी शामिल न होने की हिदायत
रविवार की रात गुरुग्राम पुलिस ने मोनू मानेसर को इस यात्रा में शामिल न होने की हिदायत दी गई, जबकि फरीदाबाद पुलिस ने राजकुमार पांचाल उर्फ बिट्टू बजरंगी को हाउस अरेस्ट कर लिया जो कि 2023 में नुंह में हुई हिंसा का आरोपी है।
भाई ने रिसीव की धमकी भरी कॉल
मानेसर पुलिस थाने के मुताबिक, धमकी भरा कॉल 1 अगस्त को मोनू मानेसर के भाई रोहित ने रिसीव किया था और वही उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चलाता है। कॉलर ने खुद की पहचान सैफ अली खान बताई और दावा किया कि वह पाकिस्तान से चलने वाले शहजाद भट्टी गैंग से जुड़ा है। कॉल के दौरान उसने धमकी दी कि वह मोनू मानेसर पर 100 गोलियां चलाने और बम हमले में उड़ा देगा।
शिकायत में पुलिस को क्या-क्या बताया?
मोनू मानेसर ने इसके साथ ही अपनी शिकायत में बताया है कि कॉलर ने उसके सहयोगी पिंकी चौधरी (जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं) को भी धमकी दी है। उसने बतौर सबूत ऑडियो रिकॉर्डिंग को एक पैन ड्राइव में पुलिस को सौंपा है।
मोनू मानेसर ने अपनी शिकायत में कहा है कि ‘कॉल पर मेरे भाई ने धमकी देने वाले से उसका पता भी पूछा लेकिन वह बार-बार मुझे और मेरे सहयोगी पिंकी चौधरी को जाने से मारने की धमकी दे रहा था। उसने दावा किया कि वह एक पाकिस्तानी गैंग से जुड़ा है और मुझे बम से उड़ाने की धमकी दी।’
जांच में जुटी पुलिस
वहीं पुलिस ने कहा कि शिकायत की जांच की जा रही है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा 'हमें मोनू मानेसर की लिखित शिकायत मिली है। हम तथ्यों की जांच कर रहे हैं और कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा।'
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।