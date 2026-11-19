एप्पल कस्टमर केयर बन कनाडा अमेरिकी लोगों को बनाते थे ठगी का शिकार, कॉल सेंटर का भंडाफोड़; 17 गिरफ्तार
कनाडा और अमेरिका के लोगों से ठगी करने वाला कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। गिरोह से 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
गौरव चौधरी/गुरुग्राम
गुरुग्राम की साइबर अपराध दक्षिण थाना पुलिस ने अमेरिका और कनाडा के नागरिकों को निशाना बनाने वाले एक संगठित फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड स्थित एमथ्रीएम डिजिटल ग्रीन बिल्डिंग में बुधवार देर रात को की गई छापेमारी में पुलिस ने 12 युवक और पांच युवतियों समेत कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से 17 कंप्यूटर, छह लैपटॉप, पांच मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं।
पॉप-अप भेज कर जाल में फंसाते थे
एसीपी साइबर गौरव फौगाट यह गिरोह मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा के आईफोन यूजर्स को ठगी के लिए निशाना बनाता था। आरोपियों द्वारा सबसे पहले पीड़ितों के मोबाइल पर फर्जी पॉप-अप अलर्ट भेजा जाता था, जिसमें उनके एप्पल अकाउंट से पांच हजार अमेरिकी डॉलर के ट्रांजेक्शन प्रोसेस होने का दावा किया जाता था। ट्रांजेक्शन रद्द कराने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करने वाले पीड़ितों की कॉल कॉल सेंटर कर्मी माइक्रोसिप एप्लिकेशन के जरिए उठाते थे और खुद को एप्पल स्टोर या एप्पल कस्टमर सर्विस का प्रतिनिधि बताकर अंग्रेजी में बात करते थे।
करोड़ों रुपये की ठगी कर चुका है गैंग
आरोपी पीड़ितों को अकाउंट हैक होने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एक्सेस किए जाने का डर दिखाते थे और सुरक्षा के नाम पर टीमव्यूअर और कनेक्टवाइज जैसे रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड करवाते थे। फोन का रिमोट एक्सेस लेकर नाम, पता, ईमेल आईडी और अन्य निजी जानकारियां जुटाई जाती थीं। इसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा के नाम पर पीड़ितों से 500 से 1000 अमेरिकी डॉलर तक वसूले जाते थे। ठगी की रकम गिफ्ट कार्ड और क्रिप्टो करेंसी के जरिए ली जाती थी। गिरोह अब तक हजारों विदेशी नागरिकों से करोड़ों रुपये की ठगी कर चुका है।
आठ महीने से गुरुग्राम में चल रहा
गौरव फौगाट ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि यह कॉल सेंटर पहले दिल्ली में चल रहा था, जिसके बाद करीब छह महीने उद्योग विहार और पिछले दो महीने से एमथ्रीएम डिजिटल ग्रीन बिल्डिंग में संचालित किया जा रहा था। कॉल सेंटर के संचालन में दिल्ली निवासी चिरगुदीन और शुभम के नाम सामने आए हैं। कॉल सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों को काम के आधार पर 30 हजार से 50 हजार रुपये मासिक वेतन और कमीशन मिलता था। गिरफ्तार आरोपियों में नितेश भारती, अनिमेष शर्मा, पैट्रिक रॉय, करण कुमार, एडी नगमलाई, आशीष, तुषार मेहता, सूरज बरुई, अंकुश कुमार, रितिक प्रजापति, सुखदीप सिंह, अनीस मलिक, जंगमलू पानमेई, चुइमेनाओ शिंगलाई, लीमा कैथरीन, सैयदा फरदौ मेहफी और शाजिया खान शामिल हैं, जिनकी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच और शैक्षणिक योग्यता 12वीं से ग्रेजुएशन तक है।
पुलिस ने लोगों से की खास अपील
निरीक्षक दिनेश कुमार के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद लोग कंपनी रजिस्ट्रेशन, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, डेटा स्रोत और पेमेंट माध्यमों से जुड़े कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ साइबर थाना दक्षिण में मामला दर्ज कर डिजिटल साक्ष्यों की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि संदिग्ध पॉप-अप या कॉल पर भरोसा न करें, अनजान लिंक या ऐप से रिमोट एक्सेस न दें और किसी भी सेवा के लिए केवल आधिकारिक माध्यम से ही संपर्क करें।
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