गुरुग्राम में कैब ड्राइवर ने बीच रास्ते शुरू की गंदी हरकत, महिला ने बना लिया VIDEO; गिरफ्तार
अधिकारियों ने बताया कि टैक्सी चालक की पहचान विजय कुमार (23) के रूप में हुई है। वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के बनिहारी गांव का निवासी है। पुलिस ने टैक्सी को जब्त कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है।
गुरुग्राम में एक चलती टैक्सी में एक महिला यात्री की मौजूदगी में कथित तौर पर आपत्तिजनक हरकत करने के आरोप में रैपिडो टैक्सी चालक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि टैक्सी चालक की पहचान विजय कुमार (23) के रूप में हुई है। वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के बनिहारी गांव का निवासी है। पुलिस ने टैक्सी को जब्त कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है, उसे शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा।
सुबह करीब सवा आठ बजे बुक की थी कैब
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता गुरुग्राम में रहती है और एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करती है। पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह करीब सवा आठ बजे, उसने काम पर जाने के लिए रैपिडो ऐप के जरिए एक टैक्सी बुक की थी। गाड़ी में बैठने के कुछ ही समय बाद चालक कथित तौर पर आपत्तिजनक हरकत करने लगा।
वीडियो अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया
पुलिस ने बताया कि महिला ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया और चालक को गाड़ी रोकने के लिए कहा, महिला के टैक्सी से उतरने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज
महिला ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना दी और मौके पर पहुंचने के बाद पुलिसकर्मियों के साथ वीडियो साझा किया। अधिकारियों ने बताया कि महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच सेक्टर 51 स्थित महिला पुलिस थाने की प्रभारी अधिकारी (एसएचओ) सुमन को सौंप दी गई।
उन्होंने बताया कि तकनीकी निगरानी और कैब बुकिंग के विवरण का उपयोग करते हुए, पुलिस ने आरोपी का पता लगाया और घटना के दो घंटे के भीतर उसे भोंडसी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी ने स्वीकार किया
पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि वह रैपिडो के लिए टैक्सी चालक के रूप में काम करता था और उसने बृहस्पतिवार सुबह महिला को अपनी गाड़ी में बिठाया था। मामले में जांच जारी है।
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