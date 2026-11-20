पार्टी में सेल्फी, टूटा गिलास और फिर खूनी झड़प! लाखों फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर पर क्लब में बाउंसरों का हमला
वाका-वाका नाइट क्लब में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बाउंसरों की मारपीट का मामला सामने आया है। गिलास टूटने को लेकर विवाद शुरू हुआ और फिर मारपीट में तब्दील हो गया।
गौरव चौधरी/गुरुग्राम
गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित ब्रिस्टल होटल के वाका-वाका (वाका-वाका द नाइट क्लब) में देर रात पार्टी करने पहुंचे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उनके साथियों के साथ क्लब के बाउंसरों द्वारा बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना में स्केटर इन्फ्लुएंसर हिमांशु, स्केटर राहुल और उनके दोस्त अंशुल घायल हो गए हैं। गंभीर चोटों के चलते पहले उन्हें नागरिक अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए पालम विहार स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के अनुसार इन्फ्लुएंसर हिमांशु, राहुल, अंशुल और तीन अन्य साथी रात करीब साढ़े 11 बजे ब्रिस्टल चौक स्थित वाका-वाका क्लब में पार्टी करने पहुंचे थे। पार्टी के दौरान क्लब में मौजूद कुछ लोगों ने स्केटर हिमांशु और राहुल को पहचान लिया और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने लगे। इसी भीड़भाड़ के बीच राहुल के हाथ से अनजाने में एक शीशे का गिलास नीचे गिरकर टूट गया।
गिलास टूटने को लेकर विवाद
आरोप है कि गिलास टूटने जैसी मामूली बात को लेकर क्लब के स्टाफ और बाउंसरों के साथ उनकी कहासुनी शुरू हो गई। रात करीब दो से तीन बजे के बीच यह विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है कि क्लब के बाउंसरों ने आपा खोते हुए तीनों युवकों पर हमला बोल दिया और बुरी तरह पीटकर उन्हें लहूलुहान कर दिया। अचानक हुई मारपीट से क्लब में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई।
अस्पताल ले जाया गया, लगे टांके
मारपीट में घायल हुए हिमांशु, राहुल और अंशुल को तुरंत सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर उन्हें टांके लगाए। इसके बाद परिजन और साथी उन्हें आगे के इलाज के लिए पालम विहार के निजी अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज जारी है। इस घटना को लेकर जब घायल राहुल से बात की गई तो उन्होंने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और कहा कि वे न तो कोई बयान देना चाहते हैं। पुलिस के अनुसार, अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से थाने में लिखित शिकायत नहीं दी गई है।
फैमिली व्लॉग और कॉमेडी वीडियो बनाते हैं दोनों इन्फ्लुएंसर
गुरुग्राम के रहने वाले स्केटर हिमांशु और राहुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं। दोनों मुख्य रूप से फैमिली व्लॉग, कॉमेडी, प्रैंक और मनोरंजक वीडियो बनाते हैं। इनके वीडियो में पारिवारिक रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कंटेंट देखने को मिलते हैं। स्केटर राहुल के यूट्यूब पर 9.18 लाख सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर 7.70 लाख फॉलोअर्स हैं। वहीं, स्केटर हिमांशु के इंस्टाग्राम पर 3.93 लाख फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 20.80 लाख सब्सक्राइबर हैं।
पुलिस ने शुरू की जांच, खंगाले जाएंगे सीसीटीवी
डीएलएफ फेज-1 थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि ब्रिस्टल चौक स्थित वाका-वाका नाइट क्लब में देर रात झगड़ा और मारपीट की सूचना मिली थी। हालांकि फिलहाल किसी पक्ष ने लिखित शिकायत नहीं दी है, लेकिन घायलों के बयान दर्ज करने और घटनाक्रम की हकीकत जानने के लिए पुलिस की एक टीम को अस्पताल भेजा गया है। पुलिस क्लब में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की पुष्टि हो सके और दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सके।
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