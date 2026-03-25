गुरुग्राम में प्रतिष्ठित स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, घंटों चला सर्च ऑपरेशन; पुलिस अलर्ट
गुरुग्राम के बालियावास इलाके में एक निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। घंटों सर्च ऑपरेशन के बाद बम की धमकी अफवाह निकली। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।
गुरुग्राम के बालियावास इलाके में स्थित एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया, जब स्कूल प्रबंधन को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिला। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस महकमा तुरंत हरकत में आ गया और पूरे परिसर को खाली करा लिया गया।
धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद स्कूल प्रशासन ने बिना देर किए पुलिस को सूचित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस की टीम, थाना डीएलएफ फेज-1 से मौके पर पहुंची। उनके साथ बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड भी तैनात किया गया। एहतियातन सभी छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।
घंटों चला सर्च ऑपरेशन, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
विशेष टीमों ने स्कूल के हर हिस्से—क्लासरूम, कॉरिडोर, खेल का मैदान और पार्किंग एरिया—की गहन जांच की। पुलिस के मुताबिक, किसी भी जगह को बिना जांच के नहीं छोड़ा गया। कई घंटों तक चले इस सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने पूरे परिसर को सुरक्षित घोषित कर दिया।
‘होक्स’ निकली धमकी
प्रारंभिक जांच में यह मामला ‘होक्स’ यानी झूठी धमकी साबित हुआ। हालांकि, पुलिस इसे हल्के में नहीं ले रही है। साइबर सेल की मदद से उस ई-मेल आईडी और आईपी एड्रेस को ट्रैक किया जा रहा है, जहां से यह धमकी भेजी गई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे शरारती तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
स्कूल में सुरक्षा बढ़ी
घटना के बाद अभिभावकों में चिंता का माहौल देखा गया, हालांकि स्कूल प्रशासन और पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। एहतियात के तौर पर स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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