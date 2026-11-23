गुरुग्राम में सीवर के अंदर नमक में दबी मिली यूपी के व्यापारी की लाश, 16 दिन से था लापता
गुरुग्राम में सीवर के अंदर यूपी के व्यापारी की लाश नमक में दबी मिली है। युवक 16 दिन से लापता था। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
गुरुग्राम में एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां सीवर के अंदर से एक शव बरामद किया गया है जिसके शरीर को गलाने के मकसद से नमक की बोरे से कवर किया गया था। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों को शक है कि शख्स की मौत गला घोंटकर की गई है। शव की पहचान के लिए पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद आस-पास के लोगों से पूछताछ की थी।
पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान नईम (25) के रूप में हुई है और वह उत्तर प्रदेश के संभल जिले का रहने वाला था। नईम का शव रविवार को एक सीवर के गड्ढे में दबा मिला। वह 16 दिनों से लापता था।
शव के ऊपर डाला गया नमक
अधिकारियों के मुताबिक सबूत मिटाने के इरादे शव के ऊपर नमक डाला गया था। एक सीनियर पुलिस अधिकारी के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि नईम के गले पर निशान हैं और ऐसा माना जा रहा है कि गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है। इसके अलावा घटनास्थल से एक कपड़े का टुकड़ा भी बरामद किया गया है। पुलिस को शक है कि इसी कपड़े के जरिए नईम का गला घोंटा गया था।
पोस्टमार्टम के बाद ही असल वजह सामने आएगी
हालांकि मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगी। मृतक गुरुग्राम के सेक्टर 63 में मूंगफली का बिजनेस करता था। परिवार ने शक जताया है कि हत्या में उसके पार्टनर का हाथ हो सकता है। शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने सोमवार को मृतक के भाई की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।
मृतक के परिवार के मुताबिक नईम 6 नवंबर से लापता था और इस दौरान उन्होंने उसे ढूढने की तमाम कोशिशें भी कीं लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया।
लोगों को दुर्गंध महसूस हुई थी
बताया जा रहा है कि खाली जमीन के पास से गुजर रहे लोगों को दुर्गंध महसूस हुई थी। लोगों का शक गहराया तो वे उस जगह के और करीब गए जहां से दुर्गंध लगातार आ रही थी और सीवर में शव पड़ा देखा। मामले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। इसके बाद सेक्टर-65 थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इसके साथ ही एफएसएल टीम और अन्य जांच टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सबूत इकट्ठा किए।
क्या बोला मृतक का भाई?
वहीं मृतक के भाई हनीफ ने बताया है कि नईम के एक दोस्त ने परिवार को बताया था कि नईम किसी काम से दिल्ली गया है। पुलिस ने भी टेक्नीकल इन्वेस्टिगेशन में उस व्यक्ति की आखिरी मोबाइल लोकेशन दिल्ली में ही पाई है।
पुलिस फिलहाल इस मामले में मृतक के पार्टनर से गहन पूछताछ कर रही है और घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है।
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