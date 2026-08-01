काम की बात: सावधान! यहां लगा AI वॉर्निंग ट्रैफिक सिस्टम, सबके सामने दिखेगी चालान की हिस्ट्री; नियम तोड़ना पड़ेगा भारी
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने सोहना चौक पर एआई पार्वड वॉर्निंग ट्रैफिक सिस्टम इंस्टॉल किया है। इस स्क्रीन पर ट्रैफिक नियम तोड़ते ही गाड़ी का चालान दिखाई देगा।
गुरुग्राम में हर कोई ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करे इसके लिए टेक्नॉलजी का भरपूर सहारा लिया जा रहा है। गुरुग्राम के सोहना चौक पर एक एलईडी (एआई पावर्ड स्मार्ट ट्रैफिक वॉर्निंग स्क्रीन) लगाई गई है जिसपर नए चालान के साथ ही पूराने पेंडिंग चालान और बकाया जुर्माना की जानकारी सबके सामने स्मार्ट स्क्रीन होगी। यही नहीं नया चालान कटते ही इस स्क्रीन पर डिस्पले भी होगा। यानी यह नए चालान तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि जिन वाहन मालिकों के पहले भी चालान कटते रहे हैं और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का इतिहास रहा है तो उनकी वाहन की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
ट्रैफिक पुलिस की हाई-टेक व्यवस्था अगर सोहना चौक पर सफल रही तो फिर पूरे शहरभर में ऐसी ही डिस्प्ले लगाई जाएंगी। यह एलआईडी स्क्रीन सोहना चौक पर सीएसआर पहल के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाई गई है।
नंबर प्लेट को स्कैन करने के बाद डिटेल
एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि, चौराहे पर आने वाले ऐसे वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करने के बाद स्क्रीन पर पेंडिंग चालान की जानकारी दिखाई देगी। चालान के साथ ही एक्सपायर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन डिटेल भी दिखाई देगी।
उन्होंने बताया कि, वाहन का ई-चालान जारी होते ही कार का रजिस्ट्रेशन नंबर एलईडी स्क्रीन पर दिखाई देगा। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, अगर वाहन का पहले भी चालान हुआ होगा तो उसकी पूरी हिस्ट्री स्क्रीन जैसे अबतक जारी किए चालान की कुल संख्या और बकाया जुर्माना राशि की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
क्या-क्या फायदे मिलने की उम्मीद?
ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों का मानना है कि सार्वजनिक जगहों पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की जानकारी को स्क्रीन पर दिखाने से वाहन चालकों को यह एहसास होगा कि उन्हें जिम्मेदारी के साथ ड्राइविंग करनी चाहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी संभावना है कि सड़क सुरक्षा को लेकर वाहन चालक सजग होंगे और दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि ‘सोहना चौक पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया यह ट्रायल सफल रहा तो भविष्य में इसी तरह की स्मार्ट स्क्रीन शहर के अन्य बड़े और व्यस्त चौराहों पर भी लगाई जाएंगी।’
ट्रैफिक नियमों की अनदेखी आम
दिल्ली-एनसीआर के शहरों में सीटबेल्ट, हेलमेट और ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन बड़े स्तर पर होता है। जिससे सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और लगातार मौत के मामले भी सामने आते रहते हैं। सड़क पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम के लिए ही ट्रैफिक पुलिस लगातार हाई-टेक उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है।
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