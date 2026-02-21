Hindustan Hindi News
शर्मनाक! सड़क पर ट्रैफिक रोककर पेशाब करता दिखा युवक, अब पुलिस ढूंढ रही पता

Feb 21, 2026 12:59 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
सोशल मीडिया यूजर्स वायरल वीडियो पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। भड़के यूजर्स का कहना है कि देश में कुछ लोगों को सिविक सेंस यानी नागरिक जिम्मेदारी का कोई एहसास तक नहीं है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स एसयूवी कार से उतरकर सड़क पर ही पेशाब करता नजर आ रहा है। ब्लैक कलर की एसयूवी कार और ब्लैक कलर की ही शर्ट पहने इस शख्स को देखने के बाद हर कोई हैरान है। सड़क किनारे तो शराब करते हुए लोगों को अक्सर देखा जाता है मगर इस शख्स ने सभी को पीछे छोड़ते हुए सड़क को ही पेशाब करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। खुलेआम बेखौफ पेशाब करते पाए गए इस शख्स की गाड़ी हरियाण नंबर से रजिस्टर्ड है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ये मामला फरीदाबाद का बताया जा रहा है। इस वीडियो को एक्स पर DikshaKandpal8 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर सिविक सेंस यानी नागरिक जिम्मेदारी को लेकर बहस छिड़ गई है। लाइव हिंदुस्तान स्वतंत्र रूप से इस वीडियो के समय और स्थान की पुष्टि नहीं करता है।

'भारत में सिविक सेंस का यह हाल'

वीडियो शेयर करने वाली यूजर्स ने कैप्शन में लिखा है कि ‘भारत में सिविक सेंस का यह हाल है। एक शख्स अपनी कार रोककर खुलेआम सड़क पर पेशाब कर रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा है और लोग परेशानी झेल रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और गुड़गांव पुलिस क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? उसकी नंबर प्लेट साफ दिखाई दे रही है।’

वहीं गुरुग्राम पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस पोस्ट पर कमेंट कर हैंडल यूजर (DikshaKandpal8) से सटीक लोकेशन, डेट, टाइम आदि की जानकारी मांगी है।

नंबर प्लेट साफ, फिर भी पुलिस मांग रही और जानकारी

वहीं पोस्ट शेयर करने वाली यूजर ने गुरुग्राम पुलिस को रिप्लाई भी दिया और कहा कि ‘सर/मैम, यह वीडियो मैंने नहीं बनाया है और मुझे इस घटना की सही तारीख, समय या जगह की जानकारी नहीं है। वीडियो में गाड़ी की नंबर प्लेट साफ दिख रही है और वह साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन करता नजर आ रहा है। इसके अलावा और क्या जानकारी या सबूत चाहिए? मुझे लगता है कि नंबर प्लेट के जरिए उसकी पूरी जानकारी निकाली जा सकती है। मामले की जांच शुरू करने के लिए इतना काफी होना चाहिए।’

सोशल मीडिया पर हो रही सिविक सेंस की बातें

बहरहाल सोशल मीडिया यूजर्स वायरल वीडियो पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। भड़के यूजर्स का कहना है कि देश में कुछ लोगों को सिविक सेंस यानी नागरिक जिम्मेदारी का कोई एहसास तक नहीं है।

