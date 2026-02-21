शर्मनाक! सड़क पर ट्रैफिक रोककर पेशाब करता दिखा युवक, अब पुलिस ढूंढ रही पता
सोशल मीडिया यूजर्स वायरल वीडियो पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। भड़के यूजर्स का कहना है कि देश में कुछ लोगों को सिविक सेंस यानी नागरिक जिम्मेदारी का कोई एहसास तक नहीं है।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स एसयूवी कार से उतरकर सड़क पर ही पेशाब करता नजर आ रहा है। ब्लैक कलर की एसयूवी कार और ब्लैक कलर की ही शर्ट पहने इस शख्स को देखने के बाद हर कोई हैरान है। सड़क किनारे तो शराब करते हुए लोगों को अक्सर देखा जाता है मगर इस शख्स ने सभी को पीछे छोड़ते हुए सड़क को ही पेशाब करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। खुलेआम बेखौफ पेशाब करते पाए गए इस शख्स की गाड़ी हरियाण नंबर से रजिस्टर्ड है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ये मामला फरीदाबाद का बताया जा रहा है। इस वीडियो को एक्स पर DikshaKandpal8 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर सिविक सेंस यानी नागरिक जिम्मेदारी को लेकर बहस छिड़ गई है। लाइव हिंदुस्तान स्वतंत्र रूप से इस वीडियो के समय और स्थान की पुष्टि नहीं करता है।
'भारत में सिविक सेंस का यह हाल'
वीडियो शेयर करने वाली यूजर्स ने कैप्शन में लिखा है कि ‘भारत में सिविक सेंस का यह हाल है। एक शख्स अपनी कार रोककर खुलेआम सड़क पर पेशाब कर रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा है और लोग परेशानी झेल रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और गुड़गांव पुलिस क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? उसकी नंबर प्लेट साफ दिखाई दे रही है।’
वहीं गुरुग्राम पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस पोस्ट पर कमेंट कर हैंडल यूजर (DikshaKandpal8) से सटीक लोकेशन, डेट, टाइम आदि की जानकारी मांगी है।
नंबर प्लेट साफ, फिर भी पुलिस मांग रही और जानकारी
वहीं पोस्ट शेयर करने वाली यूजर ने गुरुग्राम पुलिस को रिप्लाई भी दिया और कहा कि ‘सर/मैम, यह वीडियो मैंने नहीं बनाया है और मुझे इस घटना की सही तारीख, समय या जगह की जानकारी नहीं है। वीडियो में गाड़ी की नंबर प्लेट साफ दिख रही है और वह साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन करता नजर आ रहा है। इसके अलावा और क्या जानकारी या सबूत चाहिए? मुझे लगता है कि नंबर प्लेट के जरिए उसकी पूरी जानकारी निकाली जा सकती है। मामले की जांच शुरू करने के लिए इतना काफी होना चाहिए।’
सोशल मीडिया पर हो रही सिविक सेंस की बातें
बहरहाल सोशल मीडिया यूजर्स वायरल वीडियो पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। भड़के यूजर्स का कहना है कि देश में कुछ लोगों को सिविक सेंस यानी नागरिक जिम्मेदारी का कोई एहसास तक नहीं है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।