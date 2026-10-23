महज एक 'बीड़ी' बनी मौत की वजह! न देने पर मजदूर को दो नाबालिगों ने डंडे से पीटा; गिरफ्तार
गुरुग्राम से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां दो नाबालिगों ने कथित तौर पर 'बीड़ी' न देने पर मजदूर की डंडे से पिटाई कर दी जिसके बाद उसकी मौत हो गई।
गुरुग्राम में दो युवकों ने कथित तौर पर एक मजदूर की पीट-पीटकर हत्या कर दी। कथित तौर पर हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसने 'बीड़ी' देने से मना कर दिया था। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने गुरुग्राम से दोनों नाबालिगों को पकड़ लिया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं मृतक के परिजनों को मौत की जानकारी दे दी है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मजदूर मध्य प्रदेश का रहना वाला था और बीते कई साल से काम के सिलसिले में गुरुग्राम में रह रहा था। गुरुवार को उसके सिर पर डंडे से हमला किया गया जिसके बाद चोट लगने के वजह से उसकी मौत हो गई। मामले में शुक्रवार को दो नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया गया।
अस्पताल लेकर गई पुलिस, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया
पुलिस को निहाल कॉलोनी में एक युवक के घायल होने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गई जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान प्यारे लाल के रूप में हुई है।
मृतक की बहन ने पुलिस में दी शिकायत
मृतक का परिवार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के देवराह गांव में रहता है। पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। प्यारे लाल गुरुग्राम के सूरत नगर में रहते थे और मजदूरी का काम करते थे। मृतक की बहन ने पुलिस को शिकायत दी है जिसमें यह जानकारी दी है।
मृतक के भतीजे ने क्या बताया?
प्यार लाल के भतीजे ने बताया कि गुरुवार को गुरुग्राम की निहाल कॉलोनी में दो लड़कों ने प्यारे लाल पर हमला किया था जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर बाजघेरा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।
'बीड़ी' देने से इनकार बहस और फिर मारपीट
पुलिस एक टीम ने शुक्रवार गुरुग्राम से दो नाबालिगों को पकड़ा है। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की है। इस दौरान यह बात सामने आई है कि आरोपियों ने प्यारे लाल से 'बीड़ी' मांगी थी। जब प्यारे ने 'बीड़ी' देने से इनकार कर दिया तो उनके बीच बहस शुरू हो गई। यह बहस गाली-गलौज और फिर हिंसक हो गई। आरोपी ने कथित तौर पर प्यारे लाल पर डंडे से हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे।
पुलिस ने बताया कि हमले के कारण उसके सिर पर चोट आई और जिसके वजह से मौत हो गई।
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