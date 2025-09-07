gulfisha fatima challenging high court order on bail in supreme court in 2020 delhi riots case दिल्ली दंगा मामला: गुलफिशा फातिमा भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, HC के फैसले को दी चुनौती, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsgulfisha fatima challenging high court order on bail in supreme court in 2020 delhi riots case

दिल्ली दंगा मामला: गुलफिशा फातिमा भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, HC के फैसले को दी चुनौती

गुलफिशा फातिमा ने दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से संबंधित साजिश के मामले में हाईकोर्ट के जमानत देने से इनकार करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शरजील इमाम भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है।

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 12:04 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली दंगा मामला: गुलफिशा फातिमा भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, HC के फैसले को दी चुनौती

फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की साजिश मामले में कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गुलफिशा की जमानत हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।

हाईकोर्ट ने दो सितंबर को फातिमा को उमर खालिद और शरजील इमाम समेत आठ अन्य लोगों के साथ मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि विरोध प्रदर्शनों की आड़ में साजिश वाली हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती।

शनिवार को शरजील इमाम ने भी जमानत देने से इनकार के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित करने में आगे रही फातिमा को अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया गया था और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) सहित कई अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

गुलफिशा फातिमा ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में बढ़चढ़ कर भाग लिया था। उन्हें अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) सहित कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में उन पर कई अन्य लोगों के साथ मिलकर फरवरी 2020 के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे एक ‘बड़ी साजिश’ रचने का आरोप लगाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि विरोध प्रदर्शनों के नाम पर किसी को साजिशपूर्ण हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मुकदमे में देरी के आधार के साथ आरोपियों को जमानत देने के लिए पहले ही जेल में बिताए गए समय के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा आधार सभी मामलों में समान रूप से लागू नहीं होता है। जमानत देने या नहीं देने का विवेक संवैधानिक अदालत के पास है। यह हर मामले में तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।