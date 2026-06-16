गुजरात में कुख्यात हारून अयूब पर एक्शन; गिराया होटल, करोड़ों की जमीन खाली-VIDEO
गुजरात सरकार की ओर से कच्छ में एक माफिया पर बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की गई है। इस बुलडोजर कार्रवाई में लगभग 10 हजार वर्ग मीटर जमीन मुक्त कराई गई है जिस पर माफिया ने कब्जा कर रखा था।
गुजरात सरकार ने कच्छ में एक कुख्यात अपराधी हारून अयूब हिंगोरजा के खिलाफ बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की है। सरकार ने हारून अयूब हिंगोरजा के अवैध कब्जे से करीब 10 हजार वर्ग मीटर सरकारी जमीन खाली कराई है। प्रशासन ने आरोपी के एक होटल के साथ अन्य ढाचों को भी बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। पूर्वी कच्छ के अदेसर में राधनपुरा-समखियारी हाईवे के किनारे की इस कीमती जमीन पर एक आधुनिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा।
कुख्यात अपराधी हारून अयूब हिंगोरजा ने लगभग 10,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। पूर्वी कच्छ के पुलिस अधीक्षक सागर बागमार ने बताया कि पुलिस और जिला प्रशासन के इस बुलडोजर अभियान के जरिए करोड़ों की लगभग 10,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन खाली कराई गई। इस पर आरोपी ने एक होटल (सहारा होटल) समेत कई अन्य निर्माण कर लिया था।
इस जमीन पर अब एक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इस बारे में प्रस्ताव पेश किया गया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने निर्देश दिया था कि अपराधियों से बरामद जमीन और संपत्तियों का इस्तेमाल जनहित के कार्याें में किया जाए। ऐसी जमीनों का इस्तेमाल कानून-व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसी विचार के तहत अदेसर पुलिस ने राज्य सरकार और जिला कलेक्टर को वापस हासिल की गई इस सरकारी भूमि पर नया पुलिस स्टेशन बनाने का प्रस्ताव भेजा है। पूर्वी कच्छ के पुलिस अधीक्षक सागर बागमार ने आगे बताया कि इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। अब नए पुलिस स्टेशन के निर्माण के लिए इसे जिम्मेदार प्राधिकारियों के हवाले कर दिया गया है।
अधिकारी ने बताया कि इस जमीन पर गुजरात पुलिस हाउसिंग बोर्ड जल्द ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक आधुनिक पुलिस स्टेशन का निर्माण करेगा। इस जमीन पर जो थाना बनेगा उसमें पुलिस इंस्पेक्टर के लिए एक अलग कमरा, लॉक-अप की सुविधा, स्टाफ रूम, क्राइम रिकॉर्ड रूम, पुलिस स्टेशन ऑफिसर का कमरा, पुलिस कर्मियों और आने-जाने वालों के लिए एक बड़ा परिसर जैसी सुविधाएं होंगी।
हाईवे पर गश्त होगी मजबूत
इस पुलिस थाने में एक सुंदर गार्डेन भी होगा। यह पुलिस थाना राधनपुरा-समखियारी हाईवे पर पूर्वी कच्छ के मुख्य प्रवेश द्वारों में से एक पर होगा। इसके बनने से पुलिसिंग मजबूत होगी जिससे सुरक्षा व्यवस्था में और सुधार आएगा। इस थाने की वजह से हाईवे पर गश्त भी मजबूत होगी। हाईवे पर इमरजेंसी की स्थिति में तेजी से इससे मदद पहुंचाई जा सकेगी। इससे पुलिस की दक्षता बेहतर होगी। यह थाना पूरे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मददगार साबित होगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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