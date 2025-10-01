GTB Hospital professor Shakir Naeem arrested for harassing MBBS student GTB अस्पताल के प्रोफेसर शकिर नईम ने MBBS छात्रा से की छेड़छाड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsGTB Hospital professor Shakir Naeem arrested for harassing MBBS student

GTB अस्पताल के प्रोफेसर शकिर नईम ने MBBS छात्रा से की छेड़छाड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जीटीबी एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद कथित प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी डॉक्टर का नाम सहायक प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद शाकिर नईम है।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, रजनीश पांडे, नई दिल्लीWed, 1 Oct 2025 08:06 PM
share Share
Follow Us on
GTB अस्पताल के प्रोफेसर शकिर नईम ने MBBS छात्रा से की छेड़छाड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार

दिल्ली के जीटीबी अस्पताल की एमबीबीएस छात्रा का प्रोफेसर द्वारा शारीरिक उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। जीटीबी एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद कथित प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी डॉक्टर का नाम सहायक प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद शाकिर नईम है।

जीटीवी एन्क्लेव पुलिस स्टेशन ने बताया, 26 सितंबर को उनके पास फोन आया, जिसमें एक महिला ने छेड़छाड़ की शिकायत की। शिकायतकर्ता ने आपातकालीन अधिकारी को बताया कि जीटीबी अस्पताल के सहायक प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद शाकिर नईम ने उसका शारीरिक उत्पीड़न किया है।

एमबीबीएस छात्रा द्वारा दर्ज कराई शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 74/75(2)/75(3) और 351(2)बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने कथित डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की पूछताछ और जांच जारी है।

जीटीबी अस्पताल दिल्ली का एक प्रमुख सरकारी अस्पताल है। यह अस्पताल हर साल हजारों मरीजों को हेल्थ सेवाएं प्रदान करता है। यहां खास तौर से आपातकालीन, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और कैंसर जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जीटीबी अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और यह चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण का भी केंद्र है। यहाँ मरीजों के लिए सस्ते और गुणवत्ता पूर्ण इलाज की सुविधा मिलती है।