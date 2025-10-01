GTB अस्पताल के प्रोफेसर शकिर नईम ने MBBS छात्रा से की छेड़छाड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जीटीबी एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद कथित प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी डॉक्टर का नाम सहायक प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद शाकिर नईम है।

दिल्ली के जीटीबी अस्पताल की एमबीबीएस छात्रा का प्रोफेसर द्वारा शारीरिक उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। जीटीबी एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद कथित प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी डॉक्टर का नाम सहायक प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद शाकिर नईम है।

जीटीवी एन्क्लेव पुलिस स्टेशन ने बताया, 26 सितंबर को उनके पास फोन आया, जिसमें एक महिला ने छेड़छाड़ की शिकायत की। शिकायतकर्ता ने आपातकालीन अधिकारी को बताया कि जीटीबी अस्पताल के सहायक प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद शाकिर नईम ने उसका शारीरिक उत्पीड़न किया है।

एमबीबीएस छात्रा द्वारा दर्ज कराई शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 74/75(2)/75(3) और 351(2)बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने कथित डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की पूछताछ और जांच जारी है।