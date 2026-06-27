GTB अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए जरूरी खबर, अब राजीव गांधी अस्पताल में मिलेगी यह सुविधा

दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए जरूरी खबर है। अगले एक सप्ताह में इस अस्पताल की इमरजेंसी पास के ही राजीव गांधी अस्पताल में चलेगी। जीटीबी अस्पताल के डॉक्टर ही यहां मरीजों का इलाज करेंगे।

दिल्ली सरकार के जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी सुविधाओं में जल्द बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अस्पताल से इमरजेंसी सेवाओं को राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में स्थानांतरित किया जा रहा है। इसका काम भी शुरू हो गया है। जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी की ढांचागत स्थिति खराब होने के कारण यह फैसला लिया गया है। राजीव गांधी अस्पताल में ट्रॉली और बेड लगा भी दिए गए हैं। वार्ड में ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। एक सप्ताह में जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी सेवा राजीव गांधी अस्पताल में संचालित होने लगेगी। यहां जीटीबी अस्पताल के डॉक्टर ही मरीजों का इलाज करेंगे।

इस नई व्यवस्था के बाद जीटीबी अस्पताल परिसर में इमरजेंसी सेवा बंद हो जाएगी। मरीज सीधे राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में जीटीबी के नाम से संचालित होने वाली इमरजेंसी में पहुंच सकेंगे। अस्पताल के डॉक्टरों का दावा है कि इस पहल से गंभीर मरीजों को इमरजेंसी में एक जगह बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगा।

जीटीबी अस्पताल से इमरजेंसी सेवा स्थानांतरित होने के बाद खाली होने वाले ब्लॉक व वार्डों का नवीनीकरण होगा। इसके लिए अस्पताल प्रशासन लोग निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पास प्रस्ताव भेज चुका है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी अभी एक जगह व्यवस्थित नहीं है। इसका संचालन अलग-अलग कई हिस्सों में क्लीनिक की तरह होता है। इससे मरीजों को परेशानी होती है। साथ ही बुनियादी ढांचा भी दशकों पुराना होने के कारण कमजोर हो चुका है। इसका नवीनीकरण पूरा होने या 250 बेड का प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर बनने के बाद इमरजेंसी सेवा वापस जीटीबी अस्पताल के परिसर में आएगी।

रोजाना दूर-दूर से पहुंचते हैं करीब 800 मरीज अस्पताल की इमरजेंसी में प्रतिदिन करीब 800 मरीज पहुंचते हैं। इसमें 20-25% मरीज बुखार, खांसी, दर्द के सामान्य मरीज होते हैं। वहीं, 600-650 गंभीर मरीज होते हैं। इन्हें इमरजेंसी सेवा की जरूरत होती है। करीब 20 मरीजों की इमरजेंसी सर्जरी होती है।

सर्जरी की संख्या बढ़ेगी राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की क्षमता 650 बेड की है। फिलहाल यहां पर सिर्फ 250 बेड संचालित होने से काफी जगह खाली है। जीटीबी अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि जीटीबी अस्पताल में इमरजेंसी सर्जरी के लिए तीन ऑपरेशन थियेटर (ओटी) इस्तेमाल होते हैं और प्रतिदिन करीब 20 मरीजों की सर्जरी होती है। नई जगह ओटी बढ़ने से इमरजेंसी सर्जरी भी अधिक हो सकेगी।