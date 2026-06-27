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काम की बात: GTB अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए जरूरी खबर, अब राजीव गांधी अस्पताल में मिलेगी यह सुविधा

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए जरूरी खबर है। अगले एक सप्ताह में इस अस्पताल की इमरजेंसी पास के ही राजीव गांधी अस्पताल में चलेगी। जीटीबी अस्पताल के डॉक्टर ही यहां मरीजों का इलाज करेंगे। 

GTB अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए जरूरी खबर, अब राजीव गांधी अस्पताल में मिलेगी यह सुविधा

दिल्ली सरकार के जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी सुविधाओं में जल्द बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अस्पताल से इमरजेंसी सेवाओं को राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में स्थानांतरित किया जा रहा है। इसका काम भी शुरू हो गया है। जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी की ढांचागत स्थिति खराब होने के कारण यह फैसला लिया गया है। राजीव गांधी अस्पताल में ट्रॉली और बेड लगा भी दिए गए हैं। वार्ड में ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। एक सप्ताह में जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी सेवा राजीव गांधी अस्पताल में संचालित होने लगेगी। यहां जीटीबी अस्पताल के डॉक्टर ही मरीजों का इलाज करेंगे।

इस नई व्यवस्था के बाद जीटीबी अस्पताल परिसर में इमरजेंसी सेवा बंद हो जाएगी। मरीज सीधे राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में जीटीबी के नाम से संचालित होने वाली इमरजेंसी में पहुंच सकेंगे। अस्पताल के डॉक्टरों का दावा है कि इस पहल से गंभीर मरीजों को इमरजेंसी में एक जगह बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगा।

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जीटीबी अस्पताल से इमरजेंसी सेवा स्थानांतरित होने के बाद खाली होने वाले ब्लॉक व वार्डों का नवीनीकरण होगा। इसके लिए अस्पताल प्रशासन लोग निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पास प्रस्ताव भेज चुका है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी अभी एक जगह व्यवस्थित नहीं है। इसका संचालन अलग-अलग कई हिस्सों में क्लीनिक की तरह होता है। इससे मरीजों को परेशानी होती है। साथ ही बुनियादी ढांचा भी दशकों पुराना होने के कारण कमजोर हो चुका है। इसका नवीनीकरण पूरा होने या 250 बेड का प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर बनने के बाद इमरजेंसी सेवा वापस जीटीबी अस्पताल के परिसर में आएगी।

रोजाना दूर-दूर से पहुंचते हैं करीब 800 मरीज

अस्पताल की इमरजेंसी में प्रतिदिन करीब 800 मरीज पहुंचते हैं। इसमें 20-25% मरीज बुखार, खांसी, दर्द के सामान्य मरीज होते हैं। वहीं, 600-650 गंभीर मरीज होते हैं। इन्हें इमरजेंसी सेवा की जरूरत होती है। करीब 20 मरीजों की इमरजेंसी सर्जरी होती है।

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सर्जरी की संख्या बढ़ेगी

राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की क्षमता 650 बेड की है। फिलहाल यहां पर सिर्फ 250 बेड संचालित होने से काफी जगह खाली है। जीटीबी अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि जीटीबी अस्पताल में इमरजेंसी सर्जरी के लिए तीन ऑपरेशन थियेटर (ओटी) इस्तेमाल होते हैं और प्रतिदिन करीब 20 मरीजों की सर्जरी होती है। नई जगह ओटी बढ़ने से इमरजेंसी सर्जरी भी अधिक हो सकेगी।

दिशा सूचक बोर्ड और मैप का क्यूआर कोड लगेगा

दोनों अस्पतालों के बीच 750-1000 मीटर दूरी है। इसलिए जीटीबी अस्पताल के मुख्य गेट पर इमरजेंसी में जाने का रास्ता प्रदर्शित करने के लिए दिशा सूचक बोर्ड और गूगल मैप का क्यूआर कोड लगा होगा। जिसे स्कैन कर मैप की मदद से मरीज इमरजेंसी में पहुंच सकेंगे। इमरजेंसी के पास जीटीबी अस्पताल इमरजेंसी का बोर्ड लगेगा।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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