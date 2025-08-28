गाजियाबाद के जीटी रोड को नेशनल हाईवे घोषित करने की तैयारी, जाम खत्म करने को नया प्लान

गाजियाबाद में लालकुआं से ज्ञानी बॉर्डर तक जीटी रोड के हिस्से को जाम मुक्त करने की तैयारी फिर शुरू हो गई है। जीटी रोड के 15 किलोमीटर लंबे हिस्से को एनएचएआई के हस्तांतरण से पहले नेशनल हाईवे घोषित किया जाएगा। इसके बाद जीटी रोड का चौड़ीकरण होगा।

गाजियाबाद में लालकुआं से ज्ञानी बॉर्डर तक जीटी रोड के हिस्से को जाम मुक्त करने की तैयारी फिर शुरू हो गई है। जीटी रोड के 15 किलोमीटर लंबे हिस्से को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के हस्तांतरण से पहले नेशनल हाईवे घोषित किया जाएगा। इस संबंध में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने लोक निर्माण विभाग से कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। इसके बाद जीटी रोड का चौड़ीकरण होगा।

गाजियाबाद शहर के बीच से गुजर रहे जीटी रोड पर लालकुआं से ज्ञानी बॉर्डर के बीच का हिस्सा अधिक व्यस्त है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने जीटी के 15 किलोमीटर हिस्से को एनएचएआई को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव तैयार कराया था। वर्ष 2022 से पहले जीटी रोड के चौड़ीकरण और एलिवेटेड रोड बनाने की कार्य योजना तैयार हुई। यह योजना लंबे समय से ठंडे बस्ते में है। इस पर कोई काम नहीं चल रहा। अब जीटी रोड के हिस्से के चौड़ीकरण की तैयारी फिर से शुरू हुई है। इसके लिए जीटी रोड को सबसे पहले नेशनल हाईवे घोषित किया जाएगा। इसके बाद यह एनएचएआई को हस्तांतरण होगी। फिर इसके चौड़ीकरण और एलिवेटेड रोड बनाने की प्रक्रिया पर काम होगा।

लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन राजाराम ने बताया कि जीटी रोड को नेशनल हाईवे घोषित करने के संबंध में कुछ समय पहले सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने जानकारी मांगी है। वहीं, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड जीटी रोड के चौड़ीकरण के प्रयास में जुटे हैं। पिछले दिनों लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई अधिकारियों की बैठक ली थी। इसमें जीटी रोड के चौड़ीकरण की फाइल फिर से तैयार करने के निर्देश दिए।

इस समय हो रही परेशानी जीटी रोड पर सुबह और जाम लगने से वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं, बारिश के बाद सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग मरम्मत नहीं करा रहा।