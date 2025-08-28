gst evasion case chinese woman arrested hawaala money GST चोरी में चीन की महिला नागरिक समेत दो गिरफ्तार, ऐसे की 10 करोड़ की गड़बड़ी, Ncr Hindi News - Hindustan
GST चोरी में चीन की महिला नागरिक समेत दो गिरफ्तार, ऐसे की 10 करोड़ की गड़बड़ी

जीएसटी विभाग ने 10 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के आरोप में एक चीनी महिला सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जो उत्पादों की कम कीमत दिखाकर कर चोरी करते थे और हवाला के जरिए पैसे चीन भेजते थे।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाThu, 28 Aug 2025 07:43 AM
केंद्रीय जीएसटी विभाग गौतमबुद्ध नगर की टीम ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चोरी के आरोप में चीन की महिला नागरिक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को बुधवार को मेरठ जीएसटी कोर्ट में पेश किया। जहां से दोनों को जेल भेजा गया।

10 करोड़ की जीएसटी चोरी का आरोप

दोनों पर लगभग 10 करोड़ रुपये जीएसटी चोरी का आरोप है। आरोप है कि यह लोग हवाला के जरिए भारत का धन चीन पहुंचा रहे थे। गौतमबुद्ध नगर सीजीएसटी के इंस्पेक्टर आदित्य वाजपेयी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में टेनटेक एलईडी डिस्पले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी में विनय कुमार 51 प्रतिशत के हिस्सेदार है, जबकि बाकी हिस्सेदारी चीन के हू लेई, सुरेंद्र सिंह की है। कंपनी में निदेशक के पद पर निवेदिता तैनात है।

कैसे कर रही थी टैक्स की चोरी?

मेरठ में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जीएसटी कोर्ट) में बताया कि यह कंपनी 28 प्रतिशत जीएसटी की जगह पर 18 प्रतिशत जीएसटी दिखाकर बिल काट रही थी। इस तरह से 10 प्रतिशत जीएसटी चोरी की जा रही थी। कंपनी ने करीब 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की जीएसटी चोरी की। बताया कि इसी मामले में कंपनी के प्रबंध निदेशक विनय कुमार और चीन की महिला एलिस ली को गिरफ्तार किया गया। एलिस ली वर्ष 2019 में बिजनेस वीजा पर भारत आई थी और कंपनी के चीनी निदेशक हू लेई की मित्र के रूप में कंपनी कारखाने में जाती थी। इनकी नियुक्ति कंपनी में सुरक्षा कर्मचारी के रूप में थी। बताया कि 10 प्रतिशत की जो जीएसटी चोरी की जाती थी, उसका नकद भुगतान एलिस ली ही एकत्र करती थी और इसे चीन भेजने का प्रबंध करती थी।

दोनों आरोपियों विनय कुमार और एलिस ली को कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 1 सितंबर 2025 तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया है। इसके बाद दोनों को मेरठ जिला कारागार भेजा गया है।

केंद्रीय जीएसटी के कर अपवंचन अधिकारी (सीजीएसटी) सुधीर प्रकाश काला ने बताया कि दोनों आरोपी बिल में फर्जीवाड़ा कर रहे थे। उत्पाद की कीमत ज्यादा होती है, जबकि वे उसका बिल कम राशि का बनाते थे। ऐसे में जीएसटी कम भरना पड़ता था, जबकि जिस पार्टी से सौदा करते थे, उससे पूरे रुपये लेते थे। उदाहरणत: ग्राहक से उत्पाद की पूरी राशि 50 हजार रुपये लेते थे, लेकिन बिल पर महज पांच का दर्शाते थे।