सूख रहा है नोएडा का पानी, पिछले 9 साल में आ गई बड़ी गिरावट
गौतमबुद्ध नगर में भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है। नोएडा में नौ वर्षों में भूजल 6.22 मीटर यानी करीब 20.41 फीट तक नीचे गिरा है। कुछ स्थानों पर भूजल 120 फीट से नीचे चला गया है।
गौतमबुद्ध नगर में भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है। नोएडा में नौ वर्षों में भूजल 6.22 मीटर यानी करीब 20.41 फीट तक नीचे गिरा है। कुछ स्थानों पर भूजल 120 फीट से नीचे चला गया है। इसका कारण निर्माणाधीन साइटों और वाहन पर सर्विस सेंटरों में भूजल की बर्बादी और बारिश का पानी नहीं बचाना है।
सेक्टर और सोसाइटियों में 95 प्रतिशत तक वर्षा जल संचय संयंत्र खराब हैं। प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 में मानसून के पहले नोएडा का भूजल स्तर करीब तीन मीटर (नौ फीट) तक नीचे गिरा। हालांकि, तेज बारिश और जिले में बने बाढ़ जैसे हालात से मानसून के बाद भूजल के स्तर में मामूली इजाफा हुआ, जो नाकाफी रहा। वर्ष 2023 के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी गिरावट थी।
इससे पहले अधिकतम एक या दो मीटर तक ही भूजल में गिरावट दर्ज होती थी। वर्ष 2025 में नोएडा का भूजल स्तर मानसून के पहले 25.78 मीटर (84.54 फीट) पर पहुंच गया था, जबकि वर्ष 2017 में यह 19.56 मीटर (64.17 फीट) था। वहीं, ग्रेनो में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। यहां का भूजल स्तर मानसून के पहले 13.52 मीटर (44.36 फीट) और मानसून के बाद 13.33 मीटर (43.73 फीट) दर्ज किया गया। वहीं, पहले से अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की हालत अब भी खराब है।
इन इलाकों में हालात बिगड़ रहे
नोएडा के गढ़ी चौखंडी प्राथमिक विद्यालय में भूजल 37 मीटर यानी 120 फीट तक पहुंच गया है। वहीं, छिजारसी राजकीय डिग्री कॉलेज (आरवीएच) में लगे पीजोमीटर के अनुसार यहां भूजल 36 मीटर यानी 118.11 फीट पर है। सेक्टर-39 के डिग्री कॉलेज और कोतवाली का भूजल भी 30 मीटर यानी 98.43 फीट से अधिक नीचे जा चुका है। वहीं, ग्रेनो के गुलिस्तानपुर गांव में भूजल 24 मीटर है।
हाईड्रोलॉजिस्ट भूगर्भ जल विभाग के विश्वजीत सिंह ने कहा कि भूजल का दोहन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिल्डर परियोजनाओं पर भी कार्रवाई हो रही है।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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