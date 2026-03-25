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एक बनने वाला था दूल्हा, दूसरा पीछे छोड़ गया गर्भवती पत्नी; दिल्ली में हुए बस हादसे ने उजाड़े दो घर

Mar 25, 2026 07:13 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद राजस्थान के अलवर के रहने वाले बस ड्राइवर पंकज कुमार (26) को हिरासत में ले लिया गया है और फिलहाल उसका इलाज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।

एक बनने वाला था दूल्हा, दूसरा पीछे छोड़ गया गर्भवती पत्नी; दिल्ली में हुए बस हादसे ने उजाड़े दो घर

दिल्ली के करोल बाग इलाके में मंगलवार की रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में जयपुर से दिल्ली आ रही एक निजी स्लीपर टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर गोलचक्कर पर पलट गई। इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि 23 अन्य यात्री घायल हो गए, जिनमें से 13 की हालत गंभीर बनी हुई है। तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से हुए इस हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। एक मृतक के भाई ने दावा किया कि ड्राइवर नशे में था और बहुत तेज बस चला रहा था। हालांकि पुलिस ने ड्राइवर के नशे में होने वाले उसके दावे को खारिज कर दिया, इसके लिए उसने ड्राइवर की मेडिको-लीगल रिपोर्ट का हवाला दिया।

इस हादसे में मारे गए दो युवकों में से एक की पहचान उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले 22 साल के लॉजिस्टिक कर्मचारी महेश बरेली के रूप में हुई है, जिसकी शादी 20 अप्रैल को होने वाली थी। जबकि दूसरे मृतक की पहचान 30 वर्षीय शहबाज आलम के रूप में हुई, जो कि ईद मनाने घर आया था और अब अपने चचेरे भाई के साथ जयपुर से लौट रहा था। आलम अपने पीछे उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अपने घर पर अपनी तीन महीने की गर्भवती पत्नी को छोड़ गया।

शादी की खुशियां मातम में बदलीं

बरेली में मौजूद महेश की मां अपने सबसे छोटे बेटे के सिर पर सेहरा बंधने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन इस हादसे ने खुशियों के ढोल बजने वाले घर में मातम की शहनाई बजवा दी। इस बारे में PTI से बात करते हुए महेश की मां ने रोते हुए कहा, 'मैया इंतजार कर रही थी कि बेटा सुबह आ जाएगा।' महेश अपने भाई मुकेश (30) के साथ हरियाणा के बिलासपुर में काम करता था, और दोनों एक साथ वहीं से बस में सवार हुए थे।

इस हादसे में जहां महेश की जान चली गई, वहीं मुकेश जीवित बच गया और उसके कपड़ों पर लगे खून के धब्बे इस हादसे की भयावहता की गवाही दे रहे थे। इस दौरान मुकेश ने PTI को बताया, 'हमने ड्राइवर से कई बार बस की रफ्तार कम करने को कहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह नशे में भी था। रात करीब 11:30 बजे, उसने एक ढाबे के पास बस रोकी और हमसे हाथ-मुंह धोने और खाना खाने को कहा। बस करीब आधे घंटे तक वहां रुकी रही थी।'

उसने दावा किया कि बस का रुकने का समय बढ़कर करीब एक घंटा हो गया, और इसी दौरान ड्राइवर ने शराब पी ली। उसने यह भी दावा किया कि बस का कोई भी आपातकालीन निकास द्वार काम नहीं कर रहा था। हालांकि हादसे के बाद वह खुद दुर्घटनाग्रस्त बस से जैसे-तैसे रेंगकर बाहर निकलने में कामयाब रहा। आगे मुकेश ने बताया कि 'मेरा भाई कई अन्य लोगों के साथ बस के नीचे फंस गया था। वहां एक महिला भी थी, जिसके सिर्फ़ पैर ही दिखाई दे रहे थे, जबकि उसका बाकी शरीर बस के नीचे दबा हुआ था। मैंने कई घायलों को बाहर निकालने की कोशिश की, और फिर अपने भाई को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया।'

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तीन माह की गर्भवती पत्नी का सहारा छिना

उधर हादसे में मारा गया दूसरा युवक शहबाज आलम बिजनौर में कपड़े का व्यापार करता था और अपने परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य था। वह अपने पीछे अपनी तीन महीने की गर्भवती पत्नी को छोड़ गए हैं, जिनके साथ उसकी शादी करीब सालभर पहले हुई थी। इसके अलावा आलम के घर में उनके 70 वर्षीय पिता, एक छोटा भाई और एक शादीशुदा बहन है, जो कि दिल्ली के जामिया नगर में रहती है।

मृतक आलम के एक रिश्तेदार फहीम (30) ने आरोप लगाया कि ड्राइवर पूरी यात्रा के दौरान जल्दबाजी में था। फहीम ने कहा, 'एक जगह पर जब हम भाइयों में से एक नीचे उतरा, तो ड्राइवर ने दूसरे का इंतजार किए बिना ही बस तेजी से आगे बढ़ा दी। उसने रुकने से मना कर दिया और कहा कि उसे यात्रा पूरी करने की जल्दी है।' उन्होंने आगे कहा कि, 'उसकी जल्दबाज़ी की हमारे परिवार को भारी कीमत चुकानी पड़ी है।'

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पुलिस बोली- नशे में नहीं था ड्राइवर

घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद राजस्थान के अलवर के रहने वाले बस ड्राइवर पंकज कुमार (26) को हिरासत में ले लिया गया है और फिलहाल उसका इलाज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हालांकि पुलिस ने मेडिको-लीगल रिपोर्ट के आधार पर ड्राइवर के नशे में होने के मृतक के भाई के दावे को खारिज कर दिया।

साथ ही उन्होंने बताया कि बस में इमरजेंसी एग्जिट (आपातकालीन निकास) तो था, लेकिन दुर्घटना के बाद उसके दरवाजे जाम थे। आगे उन्होंने कहा कि गाड़ी की मैकेनिकल जांच की जाएगी ताकि किसी भी तकनीकी खराबी का पता लगाया जा सके।

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हादसे में घायल लोगों में 4-5 बच्चे भी शामिल

पुलिस उपायुक्त (मध्य) रोहित राजबीर सिंह ने एक बयान में बताया कि जयपुर से दिल्ली जा रही इस बस में लगभग 30 यात्री सवार थे। बस को उठाने में मदद के लिए पास में ही खड़ी एक JCB मशीन का इस्तेमाल किया गया। हादसे में घायल हुए लोगों में लगभग चार से पांच बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से एक के सिर पर चोट लगी थी और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस दुर्घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को रात करीब 1 बजे मिली थी।

Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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