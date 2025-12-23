Hindustan Hindi News
DJ बजाने से रोका गया, बारात निकलने से पहले दूल्हे ने फांसी लगा ली

दिल्ली के पास नूंह के एक गांव में रविवार को शादी वाले दिन सुबह दर्दनाक घटना हो गई। बारात रवाना होने से पहले दूल्हे ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। डीजे बजाने को लेकर हुई कहासुनी को घटना से जोड़ा जा रहा है।

Dec 23, 2025 01:39 pm ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, नूंह
दिल्ली के पास नूंह के एक गांव में रविवार को शादी वाले दिन सुबह दर्दनाक घटना हो गई। बारात रवाना होने से पहले दूल्हे ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। डीजे बजाने को लेकर हुई कहासुनी को घटना से जोड़ा जा रहा है। सरपंच परिवार के सदस्य फतेला ने बताया कि एक युवक की रविवार को शादी थी।

शनिवार को वह शादी की तैयारी के तहत डीजे लेकर आया था, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने इसे सामाजिक बुराई बताते हुए बजाने से मना कर दिया। काफी बातचीत के बाद ग्रामीणों ने एक घंटे के लिए डीजे बजाने की अनुमति दे दी थी।

तय समय के अनुसार डीजे बजा और इसके बाद दूल्हे को मेहंदी भी लगाई गई। ग्रामीणों का कहना है कि युवक डीजे अधिक देर तक बजवाना चाहता था, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद रात में किसी तरह का कोई विवाद सामने नहीं आया।

बिजली के खंभे पर लटका मिला शव

रविवार सुबह दूल्हा जल्दी घर से निकल गया। कुछ समय बाद गांव के बाहर बिजली के खंभे से लटकता उसका शव मिलने की सूचना मिली। बताया गया कि उसने बिजली की लाइन वाले खंभे पर फंदा लगाकर आत्महत्या की।

परिवार को किसी पर संदेह नहीं

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। सरपंच परिवार के सदस्य फतेला ने बताया कि परिवार को किसी व्यक्ति पर कोई संदेह नहीं है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

नोएडा में भी डीजे को लेकर हंगामा

नोएडा के सेक्टर-39 थानाक्षेत्र स्थित गार्डन गैलेरिया के अंदर लोकल बार एवं क्लब के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि मनपसंद गाना नहीं बजने पर निजी कंपनियों के दो कर्मचारी ने शराब के नशे में मारपीट की। बार के मैनेजर की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।

