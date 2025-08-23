Grid fault causes power outage in North Delhi, 8 lakh people affected at 9 pm ग्रिड में गड़बड़ी से उत्तरी दिल्ली की बत्ती गुल, डेढ़ दर्जन इलाकों के 8 लाख लोग रहे प्रभावित, Ncr Hindi News - Hindustan
उमस भरी गर्मी के बीच उत्तरी दिल्ली के कई इलाकों में शुक्रवार शाम 6 बजे अचानक बिजली गुल हो गई, जिससे करीब 8 लाख लोग प्रभावित रहे। हालांकि, देर रात 9 बजे के बाद आपूर्ति बहाल कर दी गई।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 05:35 AM
उमस भरी गर्मी के बीच उत्तरी दिल्ली के करीब डेढ़ दर्जन इलाकों में शुक्रवार शाम 6 बजे अचानक बिजली गुल हो गई, जिससे करीब 8 लाख लोग प्रभावित रहे। हालांकि, देर रात 9 बजे के बाद आपूर्ति बहाल कर दी गई।

उत्तरी दिल्ली के जिन इलाकों में बिजली कटौती का सबसे ज्यादा असर देखा गया उनमें - रोहिणी, बादली, भलस्वा, हैदरपुर, जहांगीरपुरी, पीतमपुरा, शालीमार बाग, सरस्वती विहार, मॉडल टाउन, वजीरपुर, अशोक विहार, शक्ति नगर, केशवपुरम, रानी बाग, सिविल लाइंस आदि इलाके शामिल रहे।

टाटा पावर कंपनी ने बिजली कटौती को लेकर कहा कि शुक्रवार को 220 केवी ग्रिड से आने वाली बिजली आपूर्ति में अचानक 550 मेगावाट की कमी दर्ज की गई, जिसके चलते टाटा पावर-डीडीएल के कई क्षेत्रों में अस्थायी रूप से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। ग्रिड में तकनीकी खराबी को दूर कर आपूर्ति बहाल की गई।

वहीं, पीतमपुरा के एडी ब्लॉक के प्रधान नवीन त्रेहान ने बताया कि हमारे इलाके में शाम छह बजे बिजली गई थी, जो करीब ढाई घंटे बाद लौटी। गर्मी और अंधेरे में लोग बेहद परेशान हो गए। हैदरपुर अंबेडकर नगर के निवासी राजेश अग्निहोत्री ने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई।

भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, टाटा पावर-डीडीएल उत्तर दिल्ली क्षेत्र में लगभग 90 लाख लोगों को बिजली आपूर्ति करने वाली एक अग्रणी बिजली वितरण कंपनी है।

