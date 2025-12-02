Hindustan Hindi News
grenade attack plot exposed isi pakistan gangster shahzad bhatti handler
पाक गैंगस्टर भट्टी से 6 महीने पहले जुड़े थे आतंकी, तीन राज्यों में हमले की थी तैयारी

पाक गैंगस्टर भट्टी से 6 महीने पहले जुड़े थे आतंकी, तीन राज्यों में हमले की थी तैयारी

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ग्रेनेड हमले की साजिश का भंडाफोड़ कर ISI समर्थित जिन तीन संदिग्धों को पकड़ा है, वे पिछले छह महीने से पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे, जो एन्क्रिप्टेड ऐप से निर्देश देकर युवाओं को मॉड्यूल में जोड़कर भारत में हमले की योजना बना रहा था।

Tue, 2 Dec 2025 06:16 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
देश के तीन राज्यों में ग्रेनेड हमले की साजिश का भंडाफोड़ करने वाली दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित तीनों संदिग्ध छह महीने पहले ही पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में आए थे।

वही इनका हैंडलर और साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वह एक ऐसा आतंकी मॉड्यूल तैयार कर रहा था, जिसमें युवाओं को बरगला कर भारत में हमले कराए जा सकें। पुलिस को पकड़े गए तीनों संदिग्धों के दो और साथियों की तलाश है। पुलिस के मुताबिक, तीनों संदिग्धों से मिले डिवाइस की जांच में यह पता चला कि ये पिछले छह महीने से भट्टी के संपर्क में थे। इनके बीच हुई बातचीत के चैट भी मिले हैं।

पाक में बैठकर एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप से देता था निर्देश

अधिकारियों के मुताबिक, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके गुर्गे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेकर भारतीय युवाओं को झांसे में लेकर अपने मॉड्यूल से जोड़ते थे। इसके बाद रुपयों का लालच देकर छोटे-मोटे आपराधिक काम कराते थे। जब इनपर भारतीय युवाओं को यह विश्वास हो जाता था कि ये काम के बदले में उनकी आर्थिक मदद करेंगे, तो वे मॉड्यूल का हिस्सा बनकर काम करने लगते थे। इसके लिए भट्टी एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के जरिए उन्हें निर्देश देता था।

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है।
