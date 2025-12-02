पाक गैंगस्टर भट्टी से 6 महीने पहले जुड़े थे आतंकी, तीन राज्यों में हमले की थी तैयारी

संक्षेप: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ग्रेनेड हमले की साजिश का भंडाफोड़ कर ISI समर्थित जिन तीन संदिग्धों को पकड़ा है, वे पिछले छह महीने से पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे, जो एन्क्रिप्टेड ऐप से निर्देश देकर युवाओं को मॉड्यूल में जोड़कर भारत में हमले की योजना बना रहा था।

देश के तीन राज्यों में ग्रेनेड हमले की साजिश का भंडाफोड़ करने वाली दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित तीनों संदिग्ध छह महीने पहले ही पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में आए थे।

वही इनका हैंडलर और साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वह एक ऐसा आतंकी मॉड्यूल तैयार कर रहा था, जिसमें युवाओं को बरगला कर भारत में हमले कराए जा सकें। पुलिस को पकड़े गए तीनों संदिग्धों के दो और साथियों की तलाश है। पुलिस के मुताबिक, तीनों संदिग्धों से मिले डिवाइस की जांच में यह पता चला कि ये पिछले छह महीने से भट्टी के संपर्क में थे। इनके बीच हुई बातचीत के चैट भी मिले हैं।