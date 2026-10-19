ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर भी सफर के लिए वाहन चालकों को मोहना में टोल टैक्स चुकाना होगा। एनएचएआई ने फरीदाबाद से जेवर तक 31 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया है। मोहना में टोल प्लाजा दो महीने में बन कर तैयार हो जाएगा।

औद्योगिक नगरी फरीदाबाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बनाए जा रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों को टोल टैक्स देना होगा। एनएचएआई की ओर से मोहना में टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। इसे दो महीने में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बनने के बाद और एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने के बाद टोल वसूली शुरू की जा सकती है। एक्सप्रेसवे को बेहतर बनाने के साथ-साथ इसके आसपास के वातावरण को हरा-भरा रखने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

दरअसल नोएडा के जेवर में बने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को फरीदाबाद से जोड़ने के लिए 31 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। करीब 24 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में बनाया जा रहा है और 7 किलोमीटर हिस्सा यूपी में है।

फरीदाबाद सेक्टर 65 से शुरू होकर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे यमुना पार कर पलवल और फिर यूपी में प्रवेश करता है। मोहना गांव में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को केजीपी एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए इंटरचेंज भी बनाया जा रहा है। यहां से एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों से टोल टैक्स की वसूली होगी। मोहना इंटरचेंज पर चढ़ने और उतरने वाले वाहनों से टोल टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, टोल वसूली शुरू होने की वास्तविक तारीख और टोल दरों की जानकारी एनएचएआई की ओर से स्पष्ट होने के बाद ही वाहन चालकों को मिल सकेगी।

वाहनों की गति निर्धारित एक्सप्रेसवे पर स्ट्रीट लाइट, रोड मार्किंग, साइन बोर्ड आदि भी लगा दिए गए हैं। इस रोड पर वाहनों के चलने की स्पीड लिमिट भी एनएचएआई ने तय कर दी है। छोटे वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे, जबकि बड़े व भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तय की गई है। स्पीड को ट्रैक करने वाले सिस्टम भी एक्सप्रेस वे पर लगाए गए हैं।

पौधों की सिंचाई ऑटोमेटिक सिस्टम से होगी एक्सप्रेसवे के डिवाइडर पर विकसित ग्रीन बेल्ट को हरा-भरा रखने के लिए पाइपलाइन और स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। इनके माध्यम से पौधों में नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा। इस व्यवस्था से पौधों की सिंचाई करना आसान होगा और उन्हें पर्याप्त पानी मिल सकेगा। स्प्रिंकलर आधारित व्यवस्था से ग्रीन बेल्ट के रखरखाव में भी मदद मिलेगी। एक्सप्रेसवे पर पौधों की सिंचाई के लिए अलग से पाइप बिछाने का उद्देश्य हरियाली को लंबे समय तक बनाए रखना है। इससे पौधों को पानी देने के लिए बार-बार अलग व्यवस्था करने की जरूरत कम होगी।