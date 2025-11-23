फरीदाबाद में घरों और पार्कों के कचरे से मिलेगी मुक्ति, इन 3 सेक्टरों में लगेंगी मशीनें
फरीदाबाद शहर में पार्कों और घरों से निकलने वाले जैविक कचरे को सेक्टरों में ही निस्तारण की नगर निगम ने योजना तैयार की है। योजना के तहत तीन सेक्टरों में आधुनिक मशीनें लगाने की तैयारी की है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शहर में हर दिन लगभग 60-70 टन जैविक (हरा) कचरा निकल रहा है। इसमें मुख्य रूप से पार्कों की घास-पत्तियां, पेड़ों की कटाई-छंटाई से निकली टहनियां, फूलों के पौधे और बागवानी अवशेष शामिल हैं। लेकिन उसका अधिकतर हिस्सा अभी सीधे डंपिंग यार्ड भेज दिया जाता है। ऐसे में आधुनिक निस्तारण प्रणाली लागू करने की तैयारी की गई है। योजना के पहले चरण के तहत सेक्टर-14, 18 और 11 में अत्याधुनिक ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग मशीनें लगाई जाएंगी।
इन मशीनों की क्षमता रोजाना करीब पांच-पांच टन हरित कचरे को खाद में बदलने की होगी है। अधिकारियों ने बताया कि इन मशीनों में कचरे को पहले काटा जाएगा, फिर सुखाया जाएगा और उसके बाद जैविक विघटन की प्रक्रिया से खाद तैयार की जाएगी।
पायलट प्रोजेक्ट के रूप शुरू की जाएगी योजना
स्वच्छता मिशन के तहत शहर में इस मॉडल को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है, और यदि परिणाम संतोषजनक रहे तो अगले चरण में और अधिक सेक्टरों, औद्योगिक क्षेत्रों तथा पार्कों में मशीनें लगाने पर विचार होगा। निगम के अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से न केवल शहर साफ-सुथरा बनेगा, बल्कि जैविक खाद के उत्पादन से हरियाली बढ़ाने में सीधी मदद मिलेगी। इससे शहर प्राकृतिक संसाधनों की बचत, प्रदूषण नियंत्रण और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेगा।
डॉ. गौरव अंतिल, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, ''आने वाले वर्षों में स्वच्छ व पर्यावरणीय रूप से विकसित शहरों की श्रेणी में स्मार्ट सिटी को शामिल करना लक्ष्य है। योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद डंपिंग यार्ड पर निर्भरता कम कर कचरे से संसाधन बनाने की ओर बढ़ेगा।''