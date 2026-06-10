हफ्ते में सिर्फ 1064 रुपये मिले…, दिल्ली के ड्राइवर नई वियतनामी कैब कंपनी से नाखुश
दिल्ली एनसीआर में ब्लूस्मार्ट के बंद होने के बाद नई इलेक्ट्रिक कैब सर्विस आ चुकी है। यह वियतनाम की है। इसका नाम है, Green SM Limo। हालांकि कैब ड्राइवरों ने कैब कंपनी की सेवाओं से नाखुशी जताई है। काम देने के दौरान शर्ते न होना, जबकि बाद में अधिक लगाम लगाने और पैसे कम देने के आरोप लगे हैं।
दिल्ली-एनसीआर में ब्लूस्मार्ट के बंद होने के बाद इलेक्ट्रिक कैब सर्विस के क्षेत्र में उतरी वियतनाम की कंपनी ग्रीन एसएम मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद कंपनी के कई ड्राइवरों ने भुगतान कम मिलने और नियमों में अचानक बदलाव करने के आरोप लगाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कुछ ड्राइवरों का दावा है कि उन्हें शुरूआती महीने में 35 हजार रुपये की गारंटी का वादा किया गया था, लेकिन अब उन्हें अपेक्षा से काफी कम पैसे मिल रहे हैं। एक ड्राइवर ने दावा किया कि कंपनी की ओर से उसे एक सप्ताह के लिए सिर्फ 1064 रुपये मिले, जबकि उसे 8076 रुपये मिलने की उम्मीद थी। नाराज ड्राइवरों का कहना है कि इतनी कम कमाई में परिवार चलाना मुश्किल है।
क्या है पूरा विवाद?
ग्रीन एसएम ने हाल ही में दिल्ली-एनसीआर में अपनी इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा Green SM Limo शुरू की है। कंपनी का आधिकारिक लॉन्च 5 जून को हुआ था। इस दौरान दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और पंकज कुमार सिंह के अलावा हरियाणा सरकार के मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे थे।
कंपनी ने शुरुआती चरण में करीब 1000 इलेक्ट्रिक कारें सड़क पर उतारी हैं। भविष्य में देशभर में 10 हजार गाड़ियों तक पहुंचने की योजना बताई गई है। ब्लूस्मार्ट के बाजार से बाहर होने के बाद ग्रीन एसएम खुद को प्रीमियम इलेक्ट्रिक कैब सर्विस के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है।
ड्राइवरों को क्या वादा किया गया था?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ड्राइवरों का दावा है कि भर्ती के समय उन्हें बताया गया था कि कंपनी दो महीने तक मिनिमम बिजनेस गारंटी इनकम देगी। इसके तहत 26 दिनों के हिसाब से करीब 35 हजार रुपये प्रति माह की गारंटी थी। यानी ड्राइवर को रोजाना लगभग 1346 रुपये मिलने थे, भले ही उसे कितनी भी राइड मिले। इस ऑफर ने कई लोगों को आकर्षित किया क्योंकि उन्हें खुद गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं थी। कंपनी अपने समूह की VinFast इलेक्ट्रिक कारें उपलब्ध करा रही थी।
अब कौन सी नई शर्तों पर विवाद?
ड्राइवरों का आरोप है कि कंपनी ने बाद में नई शर्तें जोड़ दीं। कंपनी की ओर से भेजे गए एक मेसेज के मुताबिक गारंटीड इनकम पाने के लिए ड्राइवरों को इन नियमों को पूरा करना होगा। ड्राइवरों का कहना है कि भर्ती के समय उन्हें इन शर्तों के बारे में नहीं बताया गया था।
- कम से कम 90% राइड स्वीकार करनी होगी
- 90% ट्रिप पूरी करनी होंगी
- ग्राहक रेटिंग 4.8 या उससे अधिक रखनी होगी
- चार्जिंग के दौरान ऑनलाइन नहीं रहना होगा
- घर बैठे लॉगिन नहीं करना होगा
- राइड कैंसिलेशन से बचना होगा
दिल्ली-नोएडा रूट भी बना परेशानी
कुछ ड्राइवरों ने दावा किया कि कंपनी अभी तक सभी गाड़ियों के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जरूरी परमिट की व्यवस्था नहीं कर सकी है। ऐसे में यदि नोएडा या यूपी की सवारी मिलती है तो वे मुश्किल में पड़ जाते हैं। एक ड्राइवर ने कहा, "अगर नोएडा की बुकिंग स्वीकार करूं तो ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर सकती है। अगर राइड कैंसिल करूं तो गारंटीड इनकम नहीं मिलेगी। ऐसे में हम क्या करें?"
कंपनी की क्या सफाई?
रिपोर्ट के मुताबिक Green SM ने इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि कंपनी की ओर से ड्राइवरों को भेजे गए संदेश में कहा गया है कि न्यूनतम गारंटी आय उन्हीं ड्राइवरों को मिलेगी जो तय प्रदर्शन मानकों का पालन करेंगे।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें