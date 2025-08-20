यमुना सिटी के सेक्टर-28 में ग्रीन पार्क बनेगा, जानिए क्या-क्या होंगी सुविधाएं

ग्रेटर नोएडा की यमुना सिटी में ग्रीन पार्क बनाया जाएगा। ये ग्रीन पार्क सेक्टर-28 में बन रहे मेडिकल डिवाइस पार्क में ही डेवलेप होगा। इसमें कई खास सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-28 में विकसित हो रहे मेडिकल डिवाइस (एमडीपी) पार्क में 8.5 एकड़ जमीन पर ग्रीन पार्क विकसित किया जाएगा। इसको बनाने पर 66 लाख रुपये खर्च होंगे। पार्क का डिजाइन तैयार कर लिया गया है।

क्या-क्या होंगी सुविधाएं? पार्क में पाथवे, घास के टीले और फूलों की बगियां समेत लोगों के लिए बेंच और शेड की सुविधा होगी। यमुना प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि मेडिकल डिवाइस पार्क 350 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। एमडीपी में ग्रीन पार्क के अलावा खाने-पीने के लिए क्योस्क की व्यवस्था होगी। प्राधिकरण ने सेक्टरों में भी पार्क विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है।