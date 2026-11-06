अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं और दीपावली के लिए ग्रीन पटाखे खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले यह जान लीजिए कि आपके इलाके में कहां-कहां ग्रीन पटाखे बेचे जा रहे हैं। गुरुग्राम जिले में 6 नवंबर तक केवल 23 जगहों पर ही ग्रीन पटाखे बेचे जा सकेंगे।

दीपावली के अवसर पर गुरुग्राम जिले में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए कुल 23 स्थान निर्धारित किए गए हैं। इन स्थानों पर केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को 6 नवंबर तक ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति होगी। निर्धारित बिक्री स्थलों के अलावा अन्य किसी स्थान पर पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकेगी।

उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि लोग 7 और 8 नवंबर को केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे। इसके लिए निर्धारित समय सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक का समय तय किया गया है। पटाखों की बिक्री केवल प्रशासन की ओर से चिन्हित स्थानों पर लाइसेंस धारकों द्वारा किया जाएगा। दुकानों पर ग्रीन पटाखों की सील पैकिंग और क्यूआर कोड की जांच के लिए विशेष पुलिस पेट्रोलिंग टीमें तैनात रहेंगी।

बेरियम युक्त और अन्य प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री व उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, अस्पताल, नर्सिंग होम, वृद्धाश्रम और शैक्षणिक संस्थानों के 300 मीटर के दायरे को ‘नो-क्रैकर जोन’ घोषित किया गया है, जहां पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

सुरक्षा के लिए 4300 पुलिसकर्मी तैनात दीपावली पर्व शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। नियमित और अतिरिक्त पुलिस बल को मिलाकर 4300 से अधिक पुलिसकर्मियों को शहर के चिन्हित और संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया है। सभी पुलिस उपायुक्तों और थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सदर बाजार, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और धार्मिक स्थलों जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल गश्त, मोटरसाइकिल और पीसीआर के माध्यम से लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। महिलाओं से छेड़छाड़, झपटमारी और जेबतराशी जैसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए सादे कपड़ों में भी पुलिस बल तैनात रहेगा। साथ ही होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला, पब और बार में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। पुलिस की विशेष टीमें जुआ, सट्टा और अवैध पटाखा गोदामों पर भी पैनी नजर रखेंगी।

पटाखों की बिक्री के लिए ये स्थान तय ● बादशाहपुर में वाटिका चौक के पास मैदान में

● सेक्टर-9 का ओपन ग्राउंड

● बाबूपुर गांव का स्टेडियम

● सेक्टर-5 का एचएसवीपी ग्राउंड

● महावीर चौक के पास गौशाला ग्राउंड

● सेक्टर-29 का लेजर वैली ग्राउंड

● आईएमटी मानेसर के सेक्टर-2 में तहसील के सामने

● गढ़ी हरसरू में पावर हाउस के पास

● गांव चंदू का कम्युनिटी सेंटर

● बाघनकी का कम्युनिटी सेंटर

● सोहना के गांव संचौली में टोल टैक्स के पास ग्राम पंचायत की जमीन

● निमोठ रोड के पास ग्राम पंचायत की जमीन

● घामड़ोज में अंडरपास के सामने सड़क पर ग्राम पंचायत की जमीन

● भोरा कलां स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का मैदान

● फर्रुखनगर के गांव हाजीपुर का खेल मैदान

● गांव ताजनगर की मंसाराम वाटिका

● गांव कालियावास में सुल्तानपुर रोड स्थित व्यायामशाला