दिल्ली में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति, आम आतिशबाजी से कैसे अलग? समझिए इसका विज्ञान

दावा है कि ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों के मुकाबले कम प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन क्या ये वाकई पर्यावरण और सेहत के लिए सुरक्षित हैं? इन्हें आम पटाखों से अलग क्या बनाता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं इसके पीछे की विज्ञान।

दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर हर साल प्रदूषण की चिंता सामने आती है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर को दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने के लिए सीमित समय की अनुमति दी है। इनके लिए सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक का समय तय किया गया है। दावा है कि ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों के मुकाबले कम प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन क्या ये वाकई पर्यावरण और सेहत के लिए सुरक्षित हैं? इन्हें आम पटाखों से अलग क्या बनाता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं इसके पीछे की विज्ञान।

ग्रीन पटाखे क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं? ग्रीन पटाखे ऐसे पटाखे हैं जिन्हें सामान्य पटाखों के मुकाबले कम धुआं और कम हानिकारक गैसें छोड़ने के लिए तैयार किया जाता है। इनका उद्देश्य हवा में फैलने वाले प्रदूषण के कणों यानी पार्टिकुलेट मैटर (PM) को कम से कम 30 फीसदी और गैसीय उत्सर्जन को कम से कम 10 फीसदी घटाना है। इनके फटने से होने वाला शोर भी चार मीटर की दूरी पर 125 डेसिबल से कम रखने के लिए डिजाइन किया जाता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रीन पटाखे जलाने से प्रदूषण नहीं होगा। ये सामान्य पटाखों की तुलना में कम उत्सर्जन के लिए बनाए जाते हैं, पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होने के लिए नहीं।

सामान्य और ग्रीन पटाखों में क्या अंतर है? दोनों तरह के पटाखों में इस्तेमाल होने वाले कैमिकल की मात्रा और उनकी संरचना अलग होती है। सामान्य पटाखों में करीब 34 फीसदी एल्युमिनियम, 57 फीसदी पोटैशियम नाइट्रेट और 9 फीसदी सल्फर होता है।

वहीं, ग्रीन पटाखों में 29 फीसदी एल्युमिनियम, 28 फीसदी पोटैशियम नाइट्रेट, 38 फीसदी CSIR-NEERI का विशेष पदार्थ और 5 फीसदी सल्फर होता है। इस विशेष पदार्थ में आयरन ऑक्साइड (Fe₂O₃) शामिल है। इन खतरनाक रसायनों का नहीं होता इस्तेमाल ग्रीन पटाखों को बनाते समय कुछ ऐसे रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो सामान्य पटाखों में पाए जा सकते हैं। इनमें बेरियम नाइट्रेट, लिथियम, पारा, आर्सेनिक और कैडमियम शामिल हैं। ये रसायन पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं।

असली ग्रीन पटाखों की पहचान के लिए उन पर CSIR-NEERI और PESO का हरे रंग का लोगो लगाया जाता है। साथ ही एक खास QR कोड भी होता है, जिसे स्कैन करके उत्पाद की जानकारी जांची जा सकती है। इसलिए सिर्फ पैकेट पर 'ग्रीन' लिखा देखकर पटाखा खरीदना पर्याप्त नहीं है।

ग्रीन पटाखे भी क्यों हो सकते हैं खतरनाक? ग्रीन पटाखों को लेकर सबसे बड़ी चिंता बेहद छोटे प्रदूषणकारी कणों की है। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) की एक स्टडी में पाया गया कि ग्रीन पटाखे जलने पर अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स यानी अति सूक्ष्म कणों की काफी मात्रा पैदा कर सकते हैं।

इन्हें समझना जरूरी है। PM2.5 ऐसे कण होते हैं जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं। अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स इनसे भी छोटे होते हैं। अपने बेहद छोटे आकार के कारण ये शरीर में गहराई तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ग्रीन पटाखों से PM उत्सर्जन कम होने के बावजूद स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं होता।

पटाखों पर पाबंदी के बावजूद नहीं सुधरे प्रदूषण के आंकड़े दिल्ली में दिवाली पर पटाखों को लेकर अलग-अलग वर्षों में कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं। इसके बावजूद दिवाली के आसपास प्रदूषण का स्तर ऊंचा बना रहा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई। इसके बावजूद दिवाली के आसपास AQI 302 से 403 के बीच रहा।