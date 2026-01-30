Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsग्रेटर नोएडाYouTuber Neetu Bisht was molested in the middle of the road while she was in a car
यूट्यूबर नीतू बिष्ट के साथ बीच सड़क छेड़खानी, कार में थीं सवार; युवकों ने किए अभद्र इशारे

यूट्यूबर नीतू बिष्ट के साथ बीच सड़क छेड़खानी, कार में थीं सवार; युवकों ने किए अभद्र इशारे

संक्षेप:

नीतू ने लखन को फोन कॉल कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पति मौके पर पहुंचे और साथ ही पुलिस को भी इसकी जानकारी दी। हालांकि कपल ने युवकों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई।

Jan 30, 2026 03:14 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share Share
Follow Us on

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर नीतू बिष्ट संग छेड़खानी का मामला सामने आया है। नीतू ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट पर वीडियो शेयर कर अपने साथ हुए खौफनाक अनुभव को शेयर किया है। घटना करीब 4 दिन पुरानी बताई जा रही है। नीतू जब अपनी BMW कार से दिल्ली से ग्रेटर नोएडा स्थित अपने घर लौट रही थीं तो डीएनडी फ्लाईओवर से ही कार में सवार कुछ मनचलों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। यही नहीं आरोपियों ने इस दौरान दो बार उनकी कार को टक्कर मारने की भी कोशिश की। नीतू का आरोप है कि इस दौरान युवकों ने लगातार अभद्र इशारे भी किए जिससे नीतू काफी डर गईं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वायरल वीडियो में नीतू को कार सवार युवकों से गाड़ी रोकने के लिए कहते सुना जा सकता है। वे वायरल वीडियो में युवकों से कह रही हैं कि, 'गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, ये लोग बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं।' वहीं वीडियो में नीतू के पति लखन बता रहे हैं कि मनचलों ने डीएनडी से ग्रेटर नोएडा तक पीछा किया।

पति मौके पर पहुंचे

बताया जा रहा है कि दोनों कारों के बीच टक्कर हो गई थी जिसके बाद मनचलों ने लगातार नीतू की कार को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसके बाद लगातार पीछा करने पर नीतू ने लखन को फोन कॉल कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पति मौके पर पहुंचे और साथ ही पुलिस को भी इसकी जानकारी दी। हालांकि कपल ने युवकों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई।

ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 100 से अधिक फ्लैटों वाले 8 अवैध रिहायशी टावर सील
ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा में पति-पत्नी ने 3 बच्चों सहित खाया जहर, दंपति की मौत; क्या वजह?
ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा में बेरोजगारी से जूझ रहे पति ने 16वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या

पकड़े जाने पर मांगी माफी

नॉलेज पार्क थाना एरिया की पुलिस ने इसके बाद दोनों पक्षों से बातचीत की। वहीं लखन ने बाद में एक वीडियो पोस्ट कर जानकारी दी कि पुलिस ने उन लोगों को आकर पकड़ लिया और माफी भी मंगवाई। पुलिस उन्हें जेल में डालना चाह रही थी लेकिन हमने रिक्वेस्ट कर ऐसा न करने के लिए कहा क्योंकि वे स्टूडेंट लग रहे थे और उनका करियर खराब हो सकता था।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Social Media

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।