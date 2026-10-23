काम की बात: दिवाली पर खुलेगा गौर चौक अंडरपास? खत्म होगी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाम की समस्या
गौर चौक अंडरपास को दीवाली पर आम जनता के लिए खोला जा सकता है। इससे इलाके के करीब 2 लाख लोगों को रोजाना के ट्रैफिक जाम से निजात मिलने की उम्मीद है।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर चौक अंडरपास को दीवाली (8 नवंबर) पर जनता के लिए खोल जा सकता है। इस अंडरपास को इससे पहले 15 अगस्त के दिन खोलने की तैयारी थी मगर डेडलाइन आगे बढ़ा दी गई थी। इस अंडरपास के खुलने के बाद इलाके के करीब 2 लाख निवासियों को रोजाना के ट्रैफिक जाम से निजात मिलने की उम्मीद है। हालांकि, आधिकारिक तारीख का अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अंडरपास लगभग 95 फीसदी बनकर तैयार है। 700 मीटर लंबे इस अंडरपास के खुलने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलने की उम्मीद है। यह अंडरपास सूरजपुर, क्रॉसिंग्स रिपब्लिक और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से आने-जाने वालों के सफर को आसान बनाएगा। अंडरपास के जरिए चौक पर क्रॉसिंग बिना किसी रुकावट के पूरी तरह सिग्नल-फ्री होगी और चौराहों पर वाहनों की दबाव घटेगा।
आखिरी चरण के काम बाकी हैं
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, फिलहाल अंडरपास में आर्ट वर्क और आखिरी चरण के काम किए जा रहे हैं। लाइटिंग लगाना, लेन की मार्किंग करना और पेंटिंग बनाने जैसे काम चल रहे हैं। अंडरपास की दीवारों को गौतम बुद्ध और प्रकृति से जुड़ी पेटिंग के जरिए सजाया जा रहा है।
6 लेन वाला है अंडरपास
गौर चौक अंडरपास ताज हाईवे के बगल से होते हुए ग्रेटर नोएडा (सुरजपुर) और गौर सिटी को आपस में जोड़ेगा। यह अंडरपास 60 मीटर चौड़ा है इसमें 6 लेन हैं। इसे 92 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है।
गौर चौक पर भारी ट्रैफिक दबाव की स्थिति
आपको बता दें कि गौर चौक पर भारी ट्रैफिक दबाव की स्थिति हर रहती है। यह नॉर्थ में गाजियाबाद, साउथ में ग्रेटर नोएडा (सूरजपुर), ईस्ट की ओर से दिल्ली तो वेस्ट की ओर से नेशनल हाइवे 24 को आपस में जोड़ता है। इस वजह से यह ग्रेटर नोएडा के उन कॉरिडोर में गिना जाता है जहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति एक गंभीर समस्या है। वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लगना आम बात है। इससे लोगों का काफी समय भी बर्बाद होता है।
2024 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट
ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2024 में इस प्रोजेक्ट की योजना बनाई थी। काम जुलाई 2024 में शुरू कर दिया गया था। प्रोजेक्ट पूरा करने की डेडलाइन 18 महीने तय की गई थी। हालांकि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) और पीक आवर्स ट्रैफिक के दौरान कंस्ट्रक्शन रोके जाने के वजह से इसमें देरी हुई।
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