'एक मैसेज, कॉल और फिर करोड़ों का गबन...', PNB से करोड़ों लापता होने पर अब हुआ ये खुलासा

एक खाताधारक ने अपने अकाउंट में एक करोड़ रुपये होने की बात कही है, जबकि दूसरे ने 10 लाख रुपये की रकम का दावा किया है। अधिकारी के मुताबिक, कई लोग अभी भी शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आ रहे हैं और अगले हफ्ते तक यह सिलसिला जारी रह सकता है।

राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में स्थित पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया में करोड़ों रुपये के घोटाले का मामला सामने आया है। नेशनल बैंक (PNB) की एक शाखा से करीब ₹35 करोड़ की रकम कथित तौर पर गायब होने का मामला सामने आया है। ग्राहकों का आरोप है कि उनकी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) समय से पहले बंद कर दी गईं और बिना मंजूरी के रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी गई। मामला सामने आने के बाद बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय ने शाखा प्रबंधक समेत पांच कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और शाखा में नए स्टाफ की तैनाती की है।

पुलिस ने दर्ज किया मामला पुलिस के मुताबिक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की सेक्टर पीआई-1 शाखा के कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बीटा-2 थाना क्षेत्र में आने वाली इस बैंक शाखा ने अपने ब्रांच मैनेजर समेत कई कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। ग्रेटर नोएडा के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी-1) संचित शर्मा ने बताया कि मिली शिकायतों की जांच की जा रही है। वहीं, बैंक भी इस मामले की आंतरिक जांच कर रहा है।

खाते से एक करोड़ गायब होने की बात इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, एक खाताधारक ने अपने खाते में एक करोड़ रुपये होने की बात कही है, जबकि दूसरे ने 10 लाख रुपये की रकम का दावा किया है। अधिकारी के मुताबिक, कई लोग अभी भी शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आ रहे हैं और अगले हफ्ते तक यह सिलसिला जारी रह सकता है। वहीं, बैंक के मुख्य प्रबंधक राकेश निगम ने शाखा के बाहर जमा खाताधारकों और पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह गड़बड़ी कब शुरू हुई, इसकी सही जानकारी फिलहाल नहीं है। उन्होंने इसे धोखाधड़ी का मामला बताया और कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

आया था ये मैसेज और कॉल इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक के ग्राहकों ने अपने खातों की जांच तब शुरू की, जब बैंक की ओर से कथित तौर पर मैसेज और फोन कॉल किए गए। इनमें कहा गया था कि अगर कोई ग्राहक 1 लाख रुपये से ज्यादा निकालना चाहता है, तो उसे चार से पांच दिन पहले इसकी जानकारी देनी होगी। अधिकारी ने बताया कि एक ग्राहक को ये मैसेज संदिग्ध लगे। इसके बाद उसने अपने बैंक खाते की जांच की, तो कथित तौर पर उसे पता चला कि खाते से पैसे गायब हैं। इसके बाद दूसरे ग्राहकों ने भी अपने खातों की जांच की और उन्होंने भी अपनी जमा रकम गायब होने की शिकायत की। इनमें बचत खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में जमा पैसे शामिल होने का आरोप है।