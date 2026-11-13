100 की जगह 101 थी स्पीड… और यमुना एक्सप्रेसवे पर कट गया 2000 का चालान, कार मालिक ने शेयर किया दर्द
तय सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा की स्पीड से गाड़ी चलाने पर एक शख्स का यमुना एक्सप्रेसवे पर 2000 रुपये का चालान काट लिया गया। कार मालिक ने इसकी जानकारी एक्स पोस्ट के जरिए दी है।
देशभर में ट्रैफिक नियमों को सख्त करने के लिए हाईटेक कैमरों और ऑटोमेटिक स्पीड गन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर तय सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा स्पीड पर गाड़ी चलाने के वजह से एक शख्स का 2000 रुपये का चालान जारी कर दिया गया। शख्स ने इस बात को सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसके बाद यूजर्स के बीच स्पीड लिमिट, ऑटोमैटिक ट्रैफिक एनफोर्समेंट और एआई-आधारित कैमरों की सटीकता को लेकर बहस छिड़ गई।
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला तब सामने आया जब अनुजीत शिवम नाम के शख्स ने चालान का स्क्रीनशॉट अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। इसमें उन्होंने सवाल किया कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की तय सीमा के मुकाबले 101 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही गाड़ी पर 2000 रुपये का चालान कैसे जारी किया जा सकता है।
पोस्ट में क्या लिखा?
अनुजीत शिवम ने एक्स पोस्ट पर लिखा ‘यमुना एक्सप्रेसवे पर मेरा 2000 रुपये का चालान कटा है। मेरी स्पीड 101 किलोमीटर प्रति घंटा थी जबकि तय सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिर्फ 1 किलोमीटर प्रति घंटा, बस इतना ही।’
गाड़ी की लोकेशन पर भी उठाए सवाल
अनुजीत ने इसके अलावा स्पीड गन ने उनकी गाड़ी की जो लोकेशन बताई, उसमें भी कमी की ओर इशारा किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ‘स्पीड गन ने उनकी गाड़ी की लोकेशन 0°N, 0°E दर्ज की। यह अटलांटिक महासागर के बीचों-बीच की जगह है।’
ट्रैफिक पुलिस ने दिया जवाब
अनुजीत ने पोस्ट में नोएडा ट्रैफिक पुलिस और उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस को भी टैग किया। नोएडा ट्रैफिक पुलिस का ध्यान इस पोस्ट पर गया और कहा कि मदद के लिए ई-चालान हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।
मामले के तूल पकड़ने के बाद नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने पोस्ट पर कमेंट किया ‘कृपया ई-चालान हेल्पलाइन नंबर 7065060882 पर कॉल करें।’
जारी चालान की समीक्षा करने की मांग
वहीं अनुजीत शिवम ने उत्तर प्रदेश पुलिस से कहा है कि उन्हें जारी किए गए चालान की समीक्षा की जाए। उन्होंने जीपीएस लोकेशन पर सवाल उठाए हैं और साथ ही यह भी कहा है कि फ्रेम में तीन वाहन दिखाई दे रहे हैं।
यूजर्स के बीच छिड़ गई बहस
बहरहाल इस चालान पर यूजर्स ट्रैफिक चालान काटने के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। कई यूजर्स का कहना है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के लिए इस तरह चालान जारी नहीं किया जाना चाहिए।
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